CS:GO'da Gördüğünüz Silahlar, Gerçek Dünyada Böyle Çalışıyor

Pek çok kişinin silahlarla tanışmasına vesile olan oyun, hiç şüphesiz Counter-Strike'tır. Peki bu oyunda yer alan silahlar, gerçek dünyada nasıl çalışıyor?

Video oyun sektörünün en önemli oyunlarından bir tanesi, hiç şüphesiz Counter-Strike. İlk kez 2000 yılında tanışma imkanı yakaladığımız birinci şahıs nişancı türündeki oyun, yıllar boyunca milyonlarca oyuncuyu peşinden sürükledi. Pek çok kişi, silahlarla da ilk kez bu oyun ile tanıştı. Bugün eline silah almamış pek çok kişinin silahlarla ilgili bilgi sahibi olmasının en önemli etkenlerinden bir tanesi Counter-Strike desek, yanlış bir cümle kurmuş olmayız.

Şimdi sizlerle, Counter-Strike serisinin son oyunu olan Counter-Strike: Global Offensive'deki silahlara derinlemesine bir bakış atacağız. Oyundaki tüm silahlar üzerine konuşacak, bu silahların gerçek dünyada nasıl çalıştığına hep birlikte şahitlik edeceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, o silahlara yakından bakalım.

Counter-Strike: Global Offensive'deki silahlar, gerçek hayatta nasıl çalışıyor?

Dünyanın en popüler birinci şahıs nişancı türündeki oyunlarının başında gelen Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), hemen her çeşitte silaha sahip. Bu bağlamda; tabancalardan ağır makineli tüfeklere kadar hemen her silah, oyunda aktif olarak kullanılabiliyor. Şimdi önce tabancalara, sonra da diğer kategorilerdeki silahlara tek tek bakalım.

Tabancalar:

Desert Eagle

CS:GO'daki en popüler tabancalardan bir tanesi, tahmin edebileceğiniz üzere Desert Eagle'dır. Oyunda da gerçek hayatta da ölümcül sonuçları olan tabanca, farklı kalibrelerde mermi kullanılabilecek şekilde dizayn edilir.

Baretta

Tabanca kategorisindeki silahların çalışma prensibi, genel olarak aynıdır. Bunu videoları izleyerek de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Merminin patlamasına da yeni merminin yuvaya yerleştirilmesine de yarayan sistem, Desert Eagle ile Baretta arasında neredeyse aynı. Diğer tabancalarda da benzer bir durum göreceksiniz.

Five-SeveN

CS:GO'da pek çok oyuncunun favorileri arasında yer alan Five-SeveN, sahip olduğu yüksek doğruluk oranı ve nispeten düşük geri tepmesi ile bilinir. 20 mermi alabilen tabanca, çatışma sırasında avantaj sağlar.

Glock-18

Klasik bir tabanca gibi görünse bile üçlü atış yapabilme özelliğine sahip olan Glock-18, terörist takıma round kazandırabilir.

R8 Revolver

Altıpatlar olarak da bilinen R8 Revolver, çalışma prensibi açısından diğer tabancalara oldukça benziyor. Bu silahı özel kılan şey, 6 mermi alabilen haznenin dışarıda duruyor oluşu.

Tec-9

Yarı otomatik tabanca türünde olan Tec-9, sahip olduğu yüksek atış hızı ve geniş mermi depolama kapasitesi ile bilinir. CZ75-Auto ile benzer mantıkta çalışır.

USP-S

USP-S'i diğer tabancalardan ayıran husus, susturucu ile kullanılabiliyor oluşu. P2000 isimli tabanca ile aynı sisteme sahip olan tabanca, ses çıkarmak istemeyen tetikçilerin tercihidir.

Ağır silahlar:

M249

M249, aralarında Türkiye'nin de pek çok NATO ülkesinin aktif olarak kullandığı ağır silahların başında gelir. Boşken bile 7 kilogramdan daha ağır durumda olan silah, kullanılan 5.56x45 mm'lik mermi ile düşmanı yok eder. Silahın tam otomatik oluşu ve dakikada 850 atış yapabilecek kadar seri olması, M249'u silah sektöründe her zaman özel bir yere konumlandırmıştır. Silahın en güçlü rakibi, İsrail yapımı Negev'dir.

XM1014

CS:GO'da birden çok pompalı tüfek bulunuyor olsa da bunların en moderni, hiç şüphesiz XM1014. Etkili bir pompalı tüfek olarak bilinen XM1014, seri arış yapabiliyor oluşu ile özellikle de yakın mesafede etkilidir.

Hafif makineli tüfekler:

MAC-10

MAC-10 aslında tam anlamıyla bir hafif makineli tüfek değil. Pek çok kesim için otomatik tabanca olarak bilinen MAC-10, Uzi olarak bilinen hafif makineli tüfeğin bir benzeri konumundadır.

MP5

Yalnızca CS:GO'da değil, neredeyse her nişancı oyununda karşımıza çıkan MP-5, en popüler hafif makineli tüfekler arasında yer almaktadır. Tekli, çiftli, üçlü ya da tam otomatik modlara sahip olan silah, 150 metrelik menzil içerisinde oldukça iyi iş çıkarmaktadır.

MP7

Boşken yalnızca 2 kilogram ağırlık değerine sahip olan MP7, MP serisindeki diğer hafif makineli tüfeklerle benzer bir yapıya sahiptir. Alman yapımı silah, NATO ülkelerinin çoğunda kullanılıyor.

P90

P90'ın pek çok silahtan ayrılan özelliği, yatay olarak yerleştirilen bir şarjöre sahip olmasıdır. 45 mermi kapasitesine sahip olan şarjör, tetik basılı kaldığında boşalana kadar adeta tarama yapar. Oyunda kullanıldığında noob olarak nitelendiriliyor olsanız da P90, dünyanın pek çok yerinde en çok tercih edilen savunma silahlarından bir tanesidir.

PP-19 Bizon

PP-19 Bizon için kurulacak en iyi cümle, bu silahın P90'ın kardeşi olduğudur. Rus yapımı silah, düşük geri tepme oranı ve büyük şarjörü ile avantaj sağlar.

UMP-45

Hafif makineli tüfek kategorisinin en iyilerinden bir tanesi olarak bilinen UMP'nin 9 mm'lik, .45 ACP'lik ve .40 S&W mermilerle kullanılabilen versiyonları bulunmaktadır. Oyundaki versiyon .45 ACP mermi kullandığından, silah da böyle isimlendirilir.

Geldik en heyecanlı bölüme: Saldırı tüfekleri

AK-47

Keleş ya da Kaleşnikof olarak da bilinen AK-47, CS:GO'nun en popüler saldırı tüfeklerinden bir tanesi. Etkili olduğu kadar kullanımı zor bir yapıya sahip olan AK-47, ne yazık ki ülkemize karşı da kullanılmaktadır...

AUG

1970'li yıllardan beri hayatımızın içerisinde olan AUG, dünya genelindeki en popüler saldırı tüfeklerinden bir tanesi. NATO ülkelerinin tercihi olan AUG, Türkiye'de daha çok Bordo Bereli ve Polis Özel Harekat tarafından kullanılmaktadır.

FAMAS

5.56'lık mermiler ile seri atış yapabilen FAMAS, Fransa'da yaygındır. Silahın farklı versiyonları da bulunmaktadır.

Galil AR

Galil AR'ın en önemli özelliği, hiç şüphesiz özelleştirilebilir yapısıdır. Temelinde bir saldırı tüfeği olsa da keskin nişancılar tarafından bile kullanılabilen silah, 5.56 ya da 7.62'lik mermiler kullanır.

M4

CS:GO'da M4A1-S ve M4A4 şeklinde karşımıza çıkan taarruz tüfekleri, gerçek hayatta da oldukça yaygın olarak kullanılan silahlar arasında yer alır.

SG 553

SG 553, CS:GO'da terörist takımının kullandığı en etkili saldırı tüfeklerinden bir tanesi. 30 mermilik şarjörünü saniyeler içerisinde boşaltabilecek kadar etkili olan silah, dakikada 700'den fazla atış yapabilir.

Keskin nişancı tüfekleri:

AWP

-40 santigrat derece gibi olumsuz hava koşullarında bile sorunsuz bir şekilde kullanılabilen keskin nişancı tüfeği, dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılabilmektedir. 7.62 mm'lik mermiler kullanan tüfek, 800 metrelik menzilde muhteşem sonuçlar vermektedir.

G3SG1

G3SG1, dünyanın en popüler tüfeklerinden bir tanesi olan G3'ün özelleştirilmiş bir versiyonu olarak bilinir. Askerliğini yapan her Türk gencinin eline mutlaka aldığı silah, artık pek tercih edilmemektedir. Türkiye, G3 yerine yerli üretim MPT-76'yı kullanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

SCAR-L

SCAR-L için söylenebilecek pek de bir şeyimiz yok. CS:GO oyuncularının bu silahtan neler çektiğini cümle alem bilir...

SSG 08

5,5 kilogram civarında ağırlığa sahip olan SSG 08, nispeten yeni olan bir keskin nişancı tüfeği. Türkiye'de Polis Özel Harekat ekiplerinin aktif olarak kullandığı silah, ayarlanabilir oluşu ile dikkat çeker.