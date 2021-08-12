Dün akşam Kanal D ve CNN Türk ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’yi sarsan yangınlar başta olmak üzere ülke gündemindeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. Ancak yayına yansıyan bazı teknik detaylar tartışmalara neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun bir aradan sonra dün akşam CNN Türk ve Kanal D’nin ortak yayınında sorulara yanıt verdi. Yangınlar, koronavirüs aşıları, Tokyo Olimpiyatları gibi pek çok başlıkta açıklamalarda bulundu. Özellikle sosyal medya düzenlemesinin geleceği sinyalini veren açıklamaları gündemde yer tuttu. Ancak yayın sırasında ekrana yansıyan bazı teknik detaylar, sosyal medyada gündem yarattı. Kullanıcılar, yayın esnasında Erdoğan’ın kullandığı prompterın göründüğünü; yangınlarla ilgili açıklamaları sırasında kullanılan ve 2002 yılına ait olduğu söylenen bir fotoğrafın Photoshop işlemi gördüğünü belirttiler. Ayrıca yayının canlı değil, banttan yapıldığına dair görüntüler de paylaşımlarda yer aldı. Bazı gazeteciler, yayında görünen prompter ile ilgili daha fazla detay istedi: Geçtiğimiz aylarda Jahrein'in Twitch yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, aynı anda çıktığı yayında promter kullanmadığını ifade etti: Babacan'ın yaklaşımı da eleştiri konusu oldu: Köşe yazarı Tuğrul Selmanoğlu, Erdoğan'ın prompter kullanmasını destekleyen gazeteciler arasındaydı: Ayrıca prompterın CNN Türk tarafından bilinçli şekilde yayına verildiğini düşünenler de oldu: Yayına dair tartışılan bir diğer konu Muğla, Bodrum'a ait olduğu söylenen 2 fotoğrafın karşılaştırılmasıydı. 2002 yılına ait olduğu söylenen fotoğrafın sarartılmış dile getirildi: Ayrıca akşam saatlerinde gerçekleştirilen yayın sırasında stüdyonun penceresinden ışık girmesi de tartışıldı: CNN Türk ve Kanal D ortak yayının tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz:

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