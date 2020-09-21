Cumhurbaşkanı: Yerli Aşının 2021 Başında Hazır Olacak

Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli koronavirüs aşısının önümüzdeki yılın ilk aylarında hazır olacağını söyledi. Konuşmasında COVID-19 ile ilgili tedbirlere de değinen Erdoğan, yeni uygulamalardan bahsetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dünya genelindeki vaka sayıları 31 milyonu aşarken virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyona dayandı. Başta ABD, Rusya ve Çin olmak üzere birçok ülke virüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yürütürken bir açıklama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 saat 50 dakika süren Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı, gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı. Konuşmasında COVID-19 kısıtlamalarına değinen Erdoğan, devam eden aşı çalışmaları konusunda da son gelişmeleri aktardı.

'Önümüzdeki yılın ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz'

Tarihteki büyük salgınların ortalama 2 yıl sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye'nin salgının en başından itibaren hem tedbirler hem de hastalara verilen hizmet bakımından küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldığını belirtti. Aşı çalışmalarında hızla ilerlendiğinin de altını çizen Cumhurbaşkanı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin her köşesine ulaşan yatırımlarımızın önemini salgın döneminde çok iyi anladık. Önlemlerimiz sayesinde krizi çok rahat yönettik. Yerli aşımızı üretmek için hızla çalışmaya devam ediyoruz. Halen süren 8 aşı çalışmasından 2'sinde hayvan deneyleri tamamlandı. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında bu aşıları milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz."

COVID-19 ile ilgili kısıtlamalardan da bahseden Cumhurbaşkanı, kafe ve restoranların denetimlerinin sıkılaştırılacağını, izolasyonda olan kişilerin kurallara uyup uymadıklarının da daha yakından takip edileceğini vurguladı.

COVID-19'la mücadelede yeni bir safhaya geçildiğini, elde edilen tecrübe ve kat edilen mesaye göre yeni stratejiler geliştirildiğini belirten Erdoğan ayrıca, maske ve mekân denetimlerinde uygulanan cezaların, bazı kamu kurumlarında yapılacak işlemler öncesi ödenmiş olmasının zorunlu hale getirileceğini duyurdu.