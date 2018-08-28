Cyberpunk 2077'den Tam 48 Dakikalık Oynanış Videosu

Tam 6 senelik bekleyişin sonunda CD Project RED, Cyberpunk 2077'nin 48 dakikalık oynanış videosunu oyuncularla paylaştı.

Bazı oyunlar vardır ki beklemek için hakkında hiçbir şey bilmenize gerek yoktur. Video, resim, senaryoya dair herhangi bir bilgi dahi olmadan hevesle beklersiniz. Anlayacağınız Cyberpunk 2077, işte öyle bir yapımcıya veya geçmişe sahiptir.





Yaklaşık 6 sene içinde bir küçük teaser dışında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz oyun, E3 2018 sonrasında adeta şaha kalktı. Önce uzun bir videosu yayınlanan oyunun, dün açılan Twitch canlı yayınında bir de 48 dakikalık oynanış videosu yayınlandı.

Karşınızda Cyberpunk 2077!

Oynanışta ve siper sisteminde ciddi bir Deus EX etkilenmesi gördüğümüz kesin. Witcher'ın gedikli fanları olarak halen FPS oluşuna alışamasak da karşımızda her şeyiyle mükemmel görünen bir oyun var. Bir takım buglar videodan dahi göze çarpsa da oyun piyasaya çıkmadan sorunların giderileceğine eminiz.