Cyberpunk 2077, Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Duyurulmasının üzerinden neredeyse 6 yıl geçmesine rağmen hakkında halen bilinmedik çok şey olan Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihini masaya yatırıyoruz.

Yaklaşık 6 yıllık sessizliğin ardından E3 2018 fragmanıyla gündeme bomba gibi düşen Cyberpunk 2077'nin bildiğiniz üzere Witcher serisinin de yapımcısı olan CD Projeckt'ten (bu arada kendileri GOG Games'in de sahibidir) gelmesi, oyuncularda devasa bir beklenti oluşturdu.

E3 2018 esnasında oyunu bekleyenlerin bir kısmının içine oturan bir gerçek ortaya çıkmıştı: Oyun, Witcher serisinin aksine FPS olarak geliyor. Elbette yapımcı CD Project olunca bu konu bir şekilde 'adamların bir bildiği vardır' noktasına geliyor. Oyunun oynanış videosunun henüz gelmemesine karşın, Gamescom 2018 kapsamında basın mensuplarına yaklaşık 1 saatlik bir demosu gösterildi ve izleyen herkesin tek bir tepkisi var: "Mü-kem-mel!"

Hal böyleyken halen ortada bir çıkış tarihi olmaması, oyunu bekleyenlerin biraz tadını kaçırıyor. Ancak burada bizim elimizde birkaç argüman mevcut.

Oyunun PS4 ve Xbox One için de geleceği kesin. Bu aşamada bu iki konsolun da miyadını dolduracağı 2020 tarihi biraz geç olabilir. CD Projeckt Red, Polonya kökenli bir firma ve projeleri için Polonya hükümetinden ciddi bağışlar alıyorlar. 2016 yılında aldıkları bağışta, projenin 2019'un Haziran ayında teslim edeceklerinin sözünü verdiler. Firma, geçtiğimiz dönemlerde 2021'e kadar iki 'AAA' kalitesinde oyunu piyasaya süreceklerini ve ilk çıkanın da Cyberpunk 2077 olacağını belirttiler. Burada önemli nokta Cyberpunk 2077 çıkmadan, diğer oyunun yapımına başlamayacaklarını söylemeleri.

Gördüğünüz gibi yukarıdaki argümanların neredeyse tamamı 2019 yılını işaret ediyor. Ancak hiçbir oyunun çıkış tarihi kesin olmayacağı gibi Cyberpunk 2077 gibi devasa bir yapımda kesin konuşmak imkansız. Umuyoruz oyunu 2019 yılında raflarda görürürüz.