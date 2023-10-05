Cyberpunk 2077'nin Dizisi Geliyor!

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'den esinlenen live-action bir proje geliştirdiğini açıkladı. Henüz erken aşamalarında olan ve detayları açıklanmayan yapımın, dizi olarak gelmesi bekleniyor.

Yıllarca beklenen Cyberpunk 2077, 2020'de nihayet piyasaya sürülmüştü. Karanlık bir gelecekte geçen açık dünya RPG türündeki oyun, başlarda eksikleri nedeniyle bekleneni verememişti. Ancak gelen güncellemelerle oyuncuların gönlünü geri kazanabildi. Öyle ki üç yılda 25 milyon kopya satmayı başardı. Ayrıca yakın zamanda çıkış yapan Phantom Liberty eklentisi de ilk haftasında 3 milyon satışa ulaştı.

Bugün ise oyunun hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Geliştirici CD Projekt, Cyberpunk 2077’den ilham alacak bir live-action projenin geleceğini duyurdu.

Dizi olarak geleceği söylenen yapım, şu anda erken aşamalarında

Cyberpunk evrenini genişletecek yapımın ne türde olacağı açıklanmadı. Ancak söylentiler ve projede çalışacak isimlerin televizyon departmanlarından olması, dizi olma ihtimalini güçlendiriyor. Oyun devi, proje için Anonymous Content isimli medya şirketiyle ortaklık kurduğunu ifade etti. Bu şirket, daha önce hem True Detective ve Mr. Robot gibi popüler dizilerde hem de The Revenant ve Spotlight gibi Oscar ödüllü başarılı filmlerde çalışmıştı.

CD Projekt, yapımın şu anda erken aşamalarında olduğunu belirtiyor. Nerede yayınlanacağı, konusu ismi ve oyuncuları gibi detaylar henüz belli değil. Ayrıca şirketin senaryoyu yazacak kişiyi aramaya başladığını ekleyelim.

Cyberpunk 2077’yi ilk kez böyle bir projede görmüyoruz. Daha önce oyundan esinlenen Cyberpunk: Edgerunners isimli bir animasyon dizisi Netflix’te çıkış yapmıştı.