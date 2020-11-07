OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition'ın Kordonu Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın, Cyberpunk temalı akıllı telefonunun ardından bir de akıllı saat üstünde çalıştığı ortaya çıktı. Henüz çıkış tarihi belli olmayan bu özel edisyonun kordonunun görselleri gün yüzüne çıktı.

Özellikle son yıllarda teknoloji ürünlerinde özel edisyonların çıktığını sık sık görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi Mandalorian temalı Xbox oyun kumandasıydı. Ayrıca özel bir edisyon duyurusu, Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'tan da gelmişti.

BBK Electronics'in alt kuruluşu olan OnePlus, CD PROJEKT RED ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu. İki şirket arasındaki bu iş birliğinin meyvesi ise OnePlus 8T Cyberpunk Edition olmuştu. Ancak görünüşe göre, OnePlus'ın Cyberpunk temalı özel edisyon ürünleri sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalmayacak.

OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition geliyor

Digital Chat Station tarafından ortaya çıkarılan bir bilgiye göre OnePlus, henüz çıkarmadığı OnePlus Watch için bir de Cyberpunk 2077 edisyonu çıkarmayı planlıyor. Şirketin bu planını ciddi ölçüde doğrulayan şey ise yukarıda da görmüş olduğunuz sarı siyah renklere ve Cyberpunk yazısına sahip saat kordonu oldu.

Saatin sarı siyah renkli kordonunun üstünde OnePlus ve Cyberpunk yazılarının yer aldığı görünüyor. Ancak saatin kendisinin nasıl göründüğüne dair herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyor. Ayrıca OnePlus Watch ile ilgili ortaya çıkan son haber, şirketin ilk giyilebilir ürününün çıkışının ertelenebileceği yönündeydi.

OnePlus Watch'un ilk olarak ekim ayının sonlarında çıkış yapacağı ifade edilmiş ancak daha sonra bu tarihin ötelendiği dile getirilmişti. Aslında saatin kayışının ortaya çıkmış olması, saatin kendisinin de çıkış tarihinin yaklaşmış olabileceğini gösterse de henüz kesin bir çıkış tarihi açıklanmış değil. Peki, siz OnePlus Watch Cyberpunk 2077 Edition'ı, en azından kordonlarını, nasıl buldunuz?