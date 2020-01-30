Cybertruck'tan Esinlenen Titanyum iPhone 11 Pro Tasarımı

Telefonlara yaptığı özel tasarımlarla ön plana çıkan Caviar, iPhone 11 serisini bir kez daha ele aldı. Bu kez Tesla'nın Cybertruck modelinden esinlenen Caviar, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerine titanyum kaplama yaptı.

Rusya merkezli bir tasarım şirketi olan Caviar, zaman zaman tasarladığı ilginç telefonlar ile haberlerimize konu olabiliyor. Şirket, geçtiğimiz dönemlerde ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın iPhone 11 modellerine alternatif tasarımlar zaten sunmuştu. Yine benzer bir çalışma yapan Caviar, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e çok daha farklı bir hava kattı.

Caviar'ın yeni tasarımı, otomobil sektörünün parlayan yıldızlarından Tesla'nın kısa bir süre önce tanıttığı ilk pick-up modeli Cybertruck'ı referans alıyor. Caviar, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max için hazırladığı yeni tasarımı "Cyberphone" olarak isimlendiriyor. Sadece 99 adet üretilen tasarım, iPhone modellerinin arkasına bir stand da ekliyor ve bu stand, tamamen titanyumdan üretilmiş.

İşte Caviar'ın "Cyberphone" tasarımı

Caviar'ın Cyberphone tasarımı, bugüne dek gördüğümüz iPhone 11'lerden bir hayli farklı. Ancak bu tasarım, iPhone 11 Pro'ya sadece görünüm değişikliği kazandırmıyor. Öyle ki; sadece 99 adet üretilecek bu iPhone'lardan bir tanesine sahip olmanız durumunda, telefonunuzu düşürmekten korkmayacağınızı da söyleyebiliriz. Caviar, kullandığı malzemeyle iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'e ciddi bir dayanıklılık eklemiş durumda.

Bu özel tasarım, stand haline de gelebiliyor

Böyle bir tasarıma sahip olan iPhone 11 Pro ya da iPhone 11 Pro Max'i almak ister misiniz bilemeyiz ancak eğer satın almak isterseniz, yüklü bir ödeme yapmak zorunda kalacağınızı söyleyebiliriz. Zira Caviar, sadece 99 adet üreteceği Cyberphone'lar için 5.265 dolardan (yaklaşık 31.500 TL) başlayan fiyat belirlemiş durumda. 31.500 TL'lik Cyberphone'un, 64 GB kapasiteli bir iPhone 11 Pro olduğunu da belirtelim.

Caviar'ın Cyberphone için hazırladığı tanıtım videosu