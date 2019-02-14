Sağlık teknolojileri tüketiciye yönelik teknolojilerle birleşmeye başladı. Giyilebilir cihazların da katkısıyla, akıllı telefonlarla doktora sunulabilecek kadar kritik ölçümler yapabiliyoruz. Bazı uygulamalar da sağlığımıza ilişkin verilerimizi takip etmeyi kolaylaştırıyor. Sizin için sağlıklı bir yaşamın parçası olabilecek uygulamaları derledik.

Artık akıllı telefonların hayat kurtardıklarına ilişkin haberler sıradan bir hal aldı. Kullanıcısının kalp ritmini hissetmeyince ambulans çağıran akıllı saatler, yaygın şekilde kullanımdalar. Eğer bir giyilebilir cihaza sahipseniz, her özelliğine baktığınızdan emin olun.

Giyilebilir bir cihazınız yoksa bile sağlığınızın takibini kolaylaştıran uygulamalarla, akıllı telefonunuza faydalı görevler verebilirsiniz. Beslenmeden tutun ilaç tüketimine kadar her konuda favoriniz olabilecek çok sayıda uygulama var. Gelin hem Android hem de iOS için derlediğimiz uygulamalara yakından bakalım.

Spor ve dinlenme uygulamaları:

Freeletics Bodyweight:

Spor uygulamaları dendiğinde akla ilk gelen markalaşmıiş uygulamalardan birisi olan Freeletics Bodyweight, kilo verme odaklı egzersiz programları sunan başarılı bir antrenör. Uygulamanın ücretsiz sürümü iş görse de ücretli sürümle daha gelişmiş spor programlarına erişebiliyorsunuz.

Eksileri: Ücretsiz sürümdeki antrenman, egzersiz ve koşu programları sayısı çok sınırlı. Kullanıcı spora bu uygulamayla başlarsa devam etmek için uygulamayı satın almak zorunda kalıyor. Fiyatlar da bir uygulama için oldukça yüksek görünüyor.

Pumatrac:

Bir önceki uygulamada sunulan antrenörlük hizmetlerinin daha kısıtlı ancak ücretsiz olarak sunulduğu bu uygulama Puma tarafından destekleniyor. Zaman zaman kararlılık konusunda sorun yaşatsa da uygulamanın sunduğu programlar temel düzey için yeterli görünyor.

Eksileri: Türkçe dil desteği bulunmuyor, harita bağlantıları zaman zaman sorun yaşatıyor.

Nike Training Club:

Bir spor ekipmanları üreticisi tarafından desteklenen bir diğer uygulama da Nike'a ait. Puma'nın uygulamasıyla neredeyse aynı olan Training Club, sosyal etkileşimi de yüksek olan bir uygulama olarak göze çarpıyor.

Eksileri: Antrenman içeriklerini toplu olarak indirmek mümkün değil, sadece spor yapacağınız saatte indirebiliyorsunuz. Kullanıcılar zaman zaman kişisel programlarının sıfırlandığını söylüyorlar.

Sleep Cycle:

Uyumadan önce ya da uyandıktan sonra akıllı telefonunuza bunu bildirmek saçma gelebilir, ancak çoğu insan uyku öncesi ve sonrası Instagram'a giriyor. Eğer bu uygulamayı alışkanlık haline getirirseniz, uyku döngünüzü takip edip, az ve öz uykuyla dinlenmeyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz günlerde, en ideal uyku sürenize göre hesaplama yaparak, uygun bir alarm belirlemenizi sağlıyor.

Eksileri: Ücretsiz sürümündeki kısıtlamalar kullanıcıların canını sıkabiliyor. Ayrıca üyelik esnasında dikkat edin, zira otomatik ödeme talimatını onaylayabilirsiniz.

Tide:

Uykuya dalmakta zorlananlar için tasalanan Tide, rahatlatıcı sesler dinleyerek vücudunuzu psikolojik olarak uyku durumuna hazırlayan bir uygulama. Böylece saatler boyunca uykuyu beklemek yerine, masal etkisi yaratan sesleri dinlemek yeterli oluyor.

Eksileri: Türkçe dil desteği bulunmuyor. Seslerin çeşitliliği sınırlı olsa da göze batmıyor.

Zihin sağlığı ve beslenme uygulamaları:

7 Cups:

Derdinizi dermanınızı paylaşacak birileri yoksa, 7 Cups, sizin yerinize internet üzerinden konuşabileceğiniz birilerini buluyor. Sıradan sohbet uygulamalarından oldukça farklı bir yapı olan uygulama, anonim ve ücretsiz olarak sohbet etmenizi sağlıyor. Ayrıca farkındalık egzersizleri ve testlerle gereksiz endişelerinizden kurtulmanızı, gerçeklere yönelmenizi sağlıyor. Dilerseniz, ihtiyaç duyan insanlar için dinleyici olabiliyorsunuz.

Eksileri: Bazı kötü niyetli kullanıcılar zaman zaman uygulamanın iyi niyetli amacını suistimal edebiliyorlar. Buna rağmen onlardan kurtulmak son derece kolay.

Mood:

Farklı ortamlardan farklı sesleri bir araya getiren Mood, bir önceli listede yer alan Tide gibi, ancak hemen hemen her modunuz için doğal sesler sunuyor. Yağmur, plaj, okyanus, rüzgar ve ateş gibi pek çok rahatlatıcı seslerle zihninizi boşaltmanız, yaptığınız işe odaklanmanız daha kolay oluyor. Ayrıca bu sesleri istediğiniz düzeyde karıştırabiliyorsunuz.

Eksileri: Uygulamanın zaman zaman arka planda çalışmaması gibi kararlılık sorunları var.

Yazio:

Kilo vermek için sadece listenin başındaki spor uygulamaları yeterli değil. Beslenmeniz de en az egzersizleriniz kadar önemli. Yazio, kendinize özel bir beslenme planıyla, diyet takibinizi kolaylaştıran arayüzlere sahip. Ayrıca beslenme ve besinler hakkında detaylı bilgiler sunarak, diyet dışı kullanımlar için de uygun bir hale getirilmiş.

Eksileri: Kişisel diyet programları için istenen ücretler, çoğu kullanıcıya yüksek gelebilir.

Sağlık uygulamaları listemizin sonuna geldik. Eğer sizin de kullandığınız ve hoşunuza giden uygulamalar varsa, yorumlar kısmında değerlendirebilirsiniz. Görüşmek üzere :)