Disney Plus'ın Reklamlı bir versiyonunun geleceği açıklandı. Bu açıklamayla birlikte, abonelik fiyatlarında da büyük bir oranda indirim olması bekleniyor.

Disney Plus, geçtiğimiz günlerde ülkemizde yayınlarına başlayacağını açıklamasıyla büyük bir heyecan yaratmıştı. ABD’de aylık abonelik fiyatı 7,99 dolar olan Disney Plus’ın ülkemizdeki fiyatları ise henüz netlik kazanmış değil. The Simpsons, Lok, Star Wars ve Avengers gibi sevilen birçok dizi ve filmi bünyesinde bulunduran Disney Plus’la ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Disney Plus, ülkemizde her ne kadar merakla bekleniyor olsa da Netflix, BluTV ve daha birçok rakibinin abonelik fiyatlarıyla benzer bir ücretlendirmesi olması bekleniyordu. Bugün ise yapılan yeni haberler Disney Plus’ın abonelik fiyatıyla ilgili sevindiren bilgiler içeriyor.

Reklamlı Disney Plus ne anlama geliyor?

Disney Reklamcılık Başkanı Rita Ferro, reklamverenlerin Disney Plus’ın bünyesinde olmak için çok çabaladıklarını söyledi. Görünen o ki reklamverenlerin bu çabası sonunda sonuç vermiş. Disney Plus, hem reklamverenlerini hem de kullanıcılarını mutlu etmeyi başardı. Reklamcılık Başkanı Ferro, ilerleyen günlerde Disney Plus’ın Reklamlı versiyonunu satışa sunacaklarını ve bu yeni sistemle birlikte abone sayılarının geçen yıla kıyasla çok daha fazla olmasını umduklarını açıkladı.

Önümüzdeki yaz aylarında ülkemizde de yayın hayatına başlaması beklenen Disney Plus’ın bu hamlesi, abonelik fiyatlarında da indirime gidileceği anlamına geliyor. Yani evet, belki 2-3 reklam izleyeceğiz ama en azından daha ucuza Disney Plus aboneliğine sahip olabileceğiz. Bu da birçoğumuzu mutlu edebilecek bir gelişme. Bu hamlesiyle Disney Plus’ın abonelik sayılarının hızla artması da oldukça olası. Geçtiğimiz yıl 129 milyon abonesi olan Disney’e karşı Netflix yılı 222 milyon aboneyle kapatmıştı. Görünen o ki ilerleyen günlerde Disney Plus, Netflix için çok daha büyük bir rakip haline gelecek.