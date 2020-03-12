Dan Houser'ın Ayrılışı Sonrası GTA 6'nın Akıbeti Ne Olacak?

Kardeşi Sam Houser ile birlikte Rockstar Games'in beş kurucusundan biri olan ve efsanevi video oyunu serisi Grand Theft Auto'nun (GTA) yazarlığını üstlenen ünlü yapımcı Dan Houser, geçtiğimiz şubat ayında şirketten ayrıldığını açıklamıştı. Şok etkisi yaratan bu ayrılığın ardından GTA 6’nın akıbetinin ne olacağı tartışılıyor.

Oyun dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Dan Houser, Grand Theft Auto'nun (GTA) bugünkü noktaya gelmesinde en önemli paya sahip isim. 20 yıldır GTA serisinin başında olmasının yanı sıra Red Dead Redemption, L.A Noire, Bully ve Midnight Club gibi başarılı yapımların altında da imzası bulunan İngiliz oyun yapımcısı ve yazarı, geçtiğimiz ay kurucularından olduğu Rockstar Games’ten ayrılma kararı almıştı.

Ayrılığın altındaki temel neden belli değil ancak bazı kaynaklara göre Houser’ın tatilden dönmesi gereken vakitte dönmemesi ve şirketi habersiz bırakması, yönetim katında huzursuzluğa neden oldu. Zaten son dönemde yönetimle anlaşmazlık yaşayan başarılı yapımcı, bu sürecin ardından şirketle ipleri tamamen koparmaya karar vermiş gibi görünüyor.

Peki, Houser’ın arkasında bıraktığı devasa mirasa ne olacak? Daha doğrusu 20 yıldır yönettiği GTA serisi nasıl bir yola girecek? GTA hayranları, çok uzun bir zamandır GTA 6’nın piyasaya çıkmasını bekliyor. Serideki son oyun olan GTA 5’in raflardaki yerini almasından bu yana tam yedi sene geçti. Birçok oyuncu, Houser'ın Rockstar Games'ten ayrılmasının şirket için GTA 6'yı ertlemek/iptal etmek için bir bahane olmaması gerektiğini düşünüyor.

Oyunun şu an hangi aşamada olduğunu veya Houser’ın ayrılılığının yapım sürecine nasıl bir etkide bulunduğunu bilmiyoruz ancak hiç şüphesiz, başarılı ismin Rockstar Games ile bağlarını koparması, GTA 6’nın akıbeti için büyük bir soru işaretine neden oldu.

GTA 6 için yıllardır, birçok farklı mecrada çıkış tarihleri veriliyor ancak şu ana kadar hiçbir tarih tahmini başarılı olabilmiş değil. Bu yılın başlarında Avusturya merkezli bir oyun sitesi, GTA 6'nın 2020 yılı içinde piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Hayranlar, bu ihtimalle yüzleşmek istemese de Houser'ın ayrılışı, GTA 6’nın -planlandığını düşündüğümüz- lansman tarihinin ertelenmesine neden olabilir. Bakalım önümüzdeki günler, GTA 6 için hangi gelişmelere gebe olacak. Bekleyip, göreceğiz.