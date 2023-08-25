Başrolünde Aamir Khan’ı izlediğimiz en sevilen Hint filmlerinden bir tanesi olan Dangal, kendine has anlatımı ile bir ailenin toplum baskısına karşı olan duruşunu güreş sporu üzerinden izleyenlere sundu. Eğer bu filme bayıldıysanız en az aynı keyifle izleyebileceğiniz Dangal benzeri filmler var.

2016 yapımı Dangal filminin genç oyuncularının yanı sıra başrolünde sevilen Hint oyuncu Aamir Khan’ı izledik. Yaşanmış gerçek bir hikayenin sinema uyarlaması olan Dangal, ilk bakışta yalnızca Hindistan özelinde yaşanan bir durumu anlatıyor gibi görünse de aslında dünyanın en gelişmiş yerlerinde bile özellikle küçük kız çocuklarına karşı uygulanan taraflı bir tutumu gözler önüne seriyor.

Dangal filminde güreş hayranı bir baba olan karakterimiz kız çocuklarına da güreş öğretmeye ve onları birer güreşçi olarak yetiştirmeye karar verir. Ancak en yakınları bile bu durumu hoş karşılaşamaz çünkü güreşin bir kadın sporu olmadığını söylerler. Elbette ailemiz onlara kulak asmaz ve hayran bırakan başarılar elde ederler. Dram ve spor temasının başarılı bir şekilde işlendiği Dangal benzeri filmleri sizin için listeledik.

Dangal benzeri filmler:

Eddie the Eagle

Coach Carter

Queen of Katwe

McFarland, USA

King Richard

Rudy

Fearless

The Blind Side

Moneyball

The Fighter

Her spor değil ama bir spor tam sana göre: Eddie the Eagle

Yıl: 2015

Tür: Macera, Biyografi, Komedi

Yönetmen: Dexter Fletcher

Oyuncular: Taron Egerton, Hugh Jackman, Jo Hartley

IMDb: 7.3

İngiltere spor tarihinin en başarılı kayak atlamacısı olan Kartal lakaplı Michael Edwars’ın hayat hikayesinin anlatıldığı Eddie the Eagle filminde, sporcunun sonu gelmez azmini izliyoruz. Daha önce pek çok spor dalını denemiş ve başarısız olmuş olan Kartal Eddie, kayakla atlama sporuyla tanıştıktan sonra başarı basamaklarını hızla tırmanır.

Baba gibi bir koç: Coach Carter

Yıl: 2005

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: Thomas Carter

Oyuncular: Samuel L. Jackson, Rick Gonzalez, Robert Ri’chard

IMDb: 7.3

Hayatını basketbola adamış bir adam olan Ken Carter, bir lise basketbol takımının koçuğunu yapmaktadır. Bu takımdaki gençler yalnızca basketbol oynamazlar, bu şekilde hayata tutunurlar. Fakat aileleri, çocuklarının basketbol oynamasını istemezler ve takımın dağılmasını isterler. Basketbol tutkusu ile yanıp tutuşan gençleri kurtaran koçları olacaktır.

Bazen birkaç taş hayatınızı değiştirebilir: Queen of Katwe

Yıl: 2016

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: Mira Nair

Oyuncular: Madina Nalwanga, David Oyelowo, Lupita Nyong’o

IMDb: 7.4

İnsanların açlıkla mücadele ettiği bir ülke olan Uganda’da yaşayan 10 yaşındaki küçük kız Phiona, bir gün misyoner okulunda çalışan öğretmen sayesinde satranç ile tanışır. Öğretmen şoke olur çünkü küçük kızın doğuştan gelen bir yeteneği vardır. Phiona satranç öğrenmeye başladıkça yaşadığı hayatın sıkıntılarından uzaklaşır ve fark etmeden kendisine yeni bir dünyanın kapıları aralanır.

Bazı yetenekler doğuştan gelir: McFarland, USA

Yıl: 2015

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: Niki Caro

Oyuncular: Kevin Costner, Maria Bello, Carlos Pratts

IMDb: 7.4

Usta bir koç olan Jim White, yaşadığı olaylardan sonra biraz sakin kalmak için McFarland isimli fakir bir bölgeye taşınır. Burada gördüklerine inanamaz çünkü muhteşem yeteneklere sahip gençler harcanmaktadır. Hemen kolları sıvayan Jim bu gençlerle çalışmaya başlar. Fakat yetenekleri olması demek, onların dışarıdan gelen bir koçun her dediğini yapacakları anlamına gelmez.

Her türlü zorluğa rağmen çalışmaya devam: King Richard

Yıl: 2021

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: Reinaldo Marcus Green

Oyuncular: Will Smith, Aunjanue Ellis Taylor, Jon Bernthal

IMDb: 7.5

Profesyonel bir tenisçi olan Richard Williams, kızlarını da kendi gibi profesyonel tenisçiler olarak yetiştirmek ister. Onlara onlarca sayfadan oluşan yoğun bir program oluşturur ve kelimenin tam anlamıyla canları çıkana kadar çalıştırır. Bir yandan kız çocuklarının sonu gelmez önyargılarla boğuşmasını, diğer yandan da dışarıdan sert görünen babaların nasıl bir iç dünyası olduğunu izliyoruz.

İzleyip de gaza gelmemek mümkün değil: Rudy

Yıl: 1993

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: David Anspaugh

Oyuncular: Sean Astin, Jon Favreau, Ned Beatty

IMDb: 7.5

Rudy, henüz küçük bir çocuk olduğu günlerden beri Notre Dame Üniversitesi'nin futbol takımına girme hayalleri kurmaktadır. Bu hayali için kendini bildi bileli canla başla çalışır ama çevresindeki kimse ona inanmaz ve hatta alay ederler. Deneme ve yanılma ile geçen uzun yıllara rağmen Rudy asla vazgeçmez ve en sonunda hayaline kavuşur. Gerçek bir başarı hikayesi.

Yaşamak için dövüş: Fearless

Yıl: 2006

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Yönetmen: Ronny Yu

Oyuncular: Jet Li, Li Sun, Yong Dong

IMDb: 7.6

Dövüş sanatlarının usta ismi Jet Li’yi başrolünde izlediğimiz Fearless filmi, küçük bir çocuğun dövüşçü babasının yenilgisini izlemesiyle başlıyor. Çocuk iyi bir dövüşçü olmaya yemin eder ve eğitimine başlar. Tam hayallerindeki seviyede bir dövüşçü olduğunda ise hayatının en büyük acısını yaşar. İşte bu noktadan sonra istediği için değil, hayatta kalmak için dövüşecektir.

İri adamlar da sevilmek ister: The Blind Side

Yıl: 2009

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: John Lee Hancock

Oyuncular: Quinton Aaron, Sandra Bullock, Tim McGraw

IMDb: 7.6

Michael Lewis’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan The Blind Side filminde, Michael Oher isimli fakir ama fakir olduğu kadar da iri bir gencin hikayesini izliyoruz. Evsiz bir çocuk olan Michael önce iyi bir aile tarafından evlat edinilir. Daha sonra ise kolej futbol takımına girer. Hayatı boyunca insanların dalga geçtiği irilik avantajı olur ve ona profesyonel ligin yolları açılır.

Deli koçun beyzbol takımı: Moneyball

Yıl: 2011

Tür: Biyografi, Dram, Spor

Yönetmen: Bennett Miller

Oyuncular: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill

IMDb: 7.6

Michael Lewis’in aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Moneyball filminde, Billy isimli çılgın bir koçun hikayesini izliyoruz. Billy, maddi zorluklar yaşayan bir takımın başındadır ancak o kadar iyi bir koçtur ki bu gariban takım zenginlere meydan okuyacak kadar güçlüdür. Billy öylesine sert yöntemler uygular ki bazıları onun için deli demektedir. Ancak o yine de yılmaz ve takımını şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerletmeye devam eder.

Ailenin kaderi senin yumruklarına bağlı: The Fighter

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Biyografi, Dram

Yönetmen: David O. Russell

Oyuncular: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams

IMDb: 7.8

Dağılmış ailenin çocuklarından bir tanesi olan Dicky, hayatını boks sporuna adamış ve çıktığı maçlarda sayısız başarı alarak bir efsaneye dönüşmüştür. Artık boks yapmayan Dick, bir gün üvey kardeşi Mickey ile yeniden bir araya gelir ve onu ringlere çıkmak için eğitmeye başlar. Mickey’nin çıkacağı unvan maçı yalnızca onun kariyerini değil, aynı zamanda dağılmış ailelerinin de kaderini belirleyecektir.

En başarılı Hint filmlerinden bir tanesi olarak kabul edilen Dangal benzeri en iyi filmleri listeleyerek kısaca izleyiciye sundukları hikayelerden bahsettik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Dangal benzeri filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.