Deadpool & Wolverine filminin ilk fragmanı, LEGO kullanılarak yeniden oluşturuldu. Ses getiren fragman, filmin yönetmeni Shawn Levy'nin de dikkatinden kaçmadı.

Son dönemlerin en çok beklenen filmlerinden bir tanesi olan Deadpool 3, geçtiğimiz günlerde ilk fragmanı ile gündem oldu. Milyonlarca kez görüntülenen fragman, pek çok film tutkunundan tam not aldı. Yaşanan son gelişme ise Deadpool & Wolverine olarak isimlendirilecek filmin fragmanına, bambaşka bir açıdan bakmamızı sağladı.

Trevor Carlee isimli bir tasarımcı, Deadpool & Wolverine filminin ilk fragmanını yeniden oluşturdu. LEGO kullanmayı tercih eden tasarımcı, ortaya ilginç bir iş çıkartmış oldu. İzleyenlerin beğenisini kazanan fragman, filmin yönetmeni olarak görev yapan Shawn Levy'nin de dikkatinden kaçmadı.

Deadpool & Wolverine için hazırlanan LEGO temalı fragman:

Shawn Levy, resmî X hesabında LEGO ile hazırlanan fragmanı alıntıladı. O paylaşım şöyleydi:

Bu inanılmaz.

Trevor Carlee, Deadpool 3 için LEGO tasarımlı fragman oluşturan tek isim değil. Başka bir tasarımcı olan "LegoMe_TheOG" de benzer bir çalışma üzerinde çalışıyor. O fragmanın tam hâli henüz paylaşılmadı ancak onun da ses getireceği kesin.

LegoMe_TheOG'nin fragmanından bir kesit: