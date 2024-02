Son yıllarda özellikle süper kahraman furyasıyla birlikte hayatımıza giren ve bu piyasada kendine yer edinen dizilerin birçoğunun aslında çizgi roman uyarlaması olduğunu biliyor muydunuz?

Çizgi romanlar, renkli sayfalarında türlü türlü kahramanları ve hikâyeleri barındırıp biz okuyucuları bu fantezi dünyasıyla büyülemeyi başarıyor.

Tabii bu romanlar, televizyona ya da sinemaya uyarlandığında hem okuyucuları hem de bu türle ilgisi olmasa bile ekran karşısında vakit geçirmeyi sevenleri mutlu ediyor. Bir taşla iki kuş da denebilir.

Çizgi romanlardan uyarlanan dizilerin genelinin süper kahramanlarla ilgili olduğunu düşünebiliriz. Bu, yanlış da sayılmaz ama çok popüler olan ve hepimizin izlediği bazı yapımların da aslında renkli sayfalar arasından çıktığını bilmeyebilirsiniz.

Listemizin ilk sırasında kara mizah anlayışıyla: Preacher

Tür: Kara mizah, doğaüstü korku, dram

Kara mizah, doğaüstü korku, dram Yıl: 2016-2019

2016-2019 IMDb: 7,9

1995-2000 yılları arasında yayımlanan çizgi roman serisi Preacher, sıklıkla ele alınmayan konulara cesurca yaklaşması ve doğaüstü ögeleriyle dikkat çekti.

Uyarlama, çizgi roman hayranlarını sevindirirken televizyon dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. Dizinin atmosferi, karanlık esprileri ve çizgi romanın çarpıcı tonunu koruduğundan olsa gerek çok kişi tarafından sevildi.

Hepimizin bir dönemine damga vurmuştu: The Walking Dead

Tür: Korku, dram, zombi kıyameti

Korku, dram, zombi kıyameti Yıl: 2010-2022

2010-2022 IMDb: 8,1

Bir dönem hepimiz The Walking Dead izleyip zombi istilası olsa acaba ne yaparız diye düşünmüşüzdür. Peki hiç bu dizinin orijinal kaynağını düşündük mü? The Walking Dead, çizgi romanlardan uyarlanan dizilerden biri olarak bizleri şaşırtmayı başarıyor.

Çizgi romanıyla pek de alakası yok: Lucifer

Tür: Fantastik, bilim kurgu, polisiye

Fantastik, bilim kurgu, polisiye Yıl: 2016-2021

2016-2021 IMDb: 8,1

Lucifer, ilk sezonlarıyla hepimizi etkilese de dizinin çizgi romanla alakasının olduğunu söylemek zor. Hatta çizgi romanda sarı saçlı olarak tasvir edilen Lucifer; dizide esmer, siyah saçlı biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine de dizi ve çizgi roman ayrı ayrı olarak değerlendirilebilir.

Tam bir görsel şölen: The Sandman

Tür: Gizem, doğaüstü, korku, dram, gizem aksiyon

Gizem, doğaüstü, korku, dram, gizem aksiyon Yıl: 2022-

2022- IMDb: 7,7

1989-1996 yılları arasında yayımlanan ve modern çizgi roman tarihine damgasını vuran Sandman, Neil Gaiman'ın yaratıcılığıyla kaleme aldığı bir başyapıt.

Klasik çizgi roman sınırlarını zorlayan bu eser, gotik atmosferi ve fantastik unsurları bir araya getirerek okuyuculara eşsiz bir deneyim sundu. Yıllar sonra bu dünya, televizyona uyarlandı ve izleyiciler de bu dünyanın büyüsüne kapıldı.

Bir masalın televizyona yolculuğu: Sweet Tooth

Tür: Aksiyon, kıyamet sonrası bilim kurgusu, dram, macera

Aksiyon, kıyamet sonrası bilim kurgusu, dram, macera Yıl: 2021-

2021- IMDb: 7,7

Jeff Lemire'in aynı adlı çizgi romanından uyarlanan Sweet Tooth, post-apokaliptik bir dünyada geçen benzersiz bir hikâyeye sahip.

Dizi, çizgi romanın temel temasını koruyarak, karakter gelişimine ve duygusal derinliğe de odaklanıyor. Diziyi sevemeyenlere çizgi romanına bir bakmalarını öneririz.

Geleneksel kahramanlığa meydan okuyan bir dizi: The Boys

Tür: Süper kahraman, gerilim, kara mizah, aksiyon, drama

Süper kahraman, gerilim, kara mizah, aksiyon, drama Yıl: 2019-

2019- IMDb: 8,7

Son yılların en dikkat çekici televizyon yapımlarından biri olan The Boys, geleneksel süper kahraman anlatılarına sıra dışı bir bakış açısı getirerek bizlerin ilgisini çekmeyi başardı.

Peki böylesine bir yapım, çizgi romanına sadık kalarak mı yapıldı? Elbette uyarlanırken bazı farklılar katılsa da dizi, çizgi romanını büyük oranda yansıtıyor. Bu da diziyi bu kadar sevmemizin sebeplerinden biri.

Yine süper kahramanlar, yine farklı bir açısı: The Umbrella Academy

Tür: Bilim kurgu

Bilim kurgu Yıl: 2019-2024

2019-2024 IMDb: 7,9

İlk defa 2007'de yayımlanan çizgi roman serisi, sadece fantezi ve süper kahraman temalarını değil aynı zamanda karakter derinliği ve karmaşıklığıyla da dikkat çekiyordu.

The Umbrella Academy, çizgi roman uyarlamalarının kendi başına bir tür hâline geldiği günümüzde, bu türdeki başarılı projelerden biri olarak öne çıkıyor diyebiliriz.

Son olarak: The End Of The F***ing World

Tür: Kara mizah, dram ve romantizm

Kara mizah, dram ve romantizm Yıl: 2017-2019

2017-2019 IMDb: 8,0

The End of the F***ing World'ü, Charles Forsman'ın çizgi romanından uyarlanmış bir dizi olarak biliyoruz. Dizi, gençlik kültürü ve toplumun dışına çıkan karakterlerin içsel yolculuklarına odaklanarak bizlere çeşitli duygusal katmanlar sunuyor.

Bununla birlikte Jessica Barden ve Alex Lawther'ın performansları da biz izleyiciler tarafından büyük övgü aldı.

Sizin başarılı bulduğunuz çizgi roman uyarlaması diziler hangileri?

