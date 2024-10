Sevilen Anime Serisi Death Note'un Oyunu Geliyor

En sevilen anime serilerinden Death Note için yıllar sonra yüksek prodüksiyonlu bir oyun geliyor.

Bir nesile mangayı sevdiren diyebileceğimiz animelerden Death Note'un yıllar sonra oyunu geliyor.

Tsugumi Ohba tarafından yazılmış ve Madhouse tarafından 37 bölümlük bir anime serisine dönüştürülen ve gelmiş geçmiş en popüler animelerden biri olmayı başaran Death Note, Death Note: Killer Within adını taşıyan yeni bir oyun ile PlayStation 4 ve PlayStation 5 için piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Oyunun ismi Tayvan Dijital Oyun Derecelendirme Komitesi tarafından onaylandı. Oyunun yayıncılığını ise Bandai Namco Entertainment üstlenecek.

Geçmişte üç adet Death Note oyunu görmüştük

Şu an için oyun hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da popüler animenin hayranları şimdiden meraklı bekleyişe koyulmuş durumda. Zira, Death Note serisine dayanan son oyun 2008 yılında Nintendo DS için Japonya'da piyasaya sürülen L the ProLogue to Death Note: Spiraling Trap idi. Bu oyun, orijinal mangadaki Kira soruşturmasından önce geçen bir hikâyeye sahipti. Ayrıca Death Note evreninde piyasaya sürülen üçlemenin son halkasıydı. Üçlemenin ilk oyunu olan Kira Game 2007 yılının Şubat ayında, ikinci oyunu olan Successors to L ise aynı yılın Temmuz ayında piyasaya sürülmüştü.

Yeni oyun hakkında çok fazla detay açıklanmamış olsa da daha önceki Death Note oyunları gibi metin tabanlı ve grafik roman tarzı bir oynanışa sahip olması olası görünüyor. Ticari marka başvurularına göre Bandai Namco'nun oyunu ABD ve Avrupa'da da piyasaya sürmek istediği anlaşılıyor.

Geçmişte seri sadece oyunlara değil, dizi ve filmlere de ev sahipliği yapmıştı. Death Note 2015'te Japonya'da bir TV dizisine uyarlanmış, 2017'de ise Netflix tarafından geniş çapta yayımlanan bir Hollywood filmi yapılmıştı ancak bu film, hem eleştirmenler hem de hayranlar tarafından olumsuz yorumlar almıştı.

Peki sizin Death Note'un yeni oyun uyarlamasından beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.