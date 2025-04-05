Kedilerin sabahları aşırı sevgi dolu olmasının ardında sizi koruma içgüdülerinin yatıyor olduğu aklınıza gelir miydi?

Bir kediyle yaşıyorsanız bilirsiniz, normalde fazla sırnaşık bir kedi olmasa bile sabahları sizi sevgiye boğabilir.

Mırlamalar, sürünmeler, yalamalar… Yataktan çıkmakta zorlanırız. Peki sabahları böyle olmalarının nedeni tam olarak ne?

Kediler, vahşi doğa hayvanları.

Vahşi doğada kediler, yırtıcı hayvanlara karşı tetikte olmak için hafif uyuyorlar ve sizin derin uyuduğunuzu gördüklerinde endişeleniyorlar. Bazen sizi gecenin bir vakti uyandırmaları da bu sebepten, savunmasız olduğunuzu düşünüp kaygılanıyorlar.

Uyandığınızda ise hâlâ hayatta olduğunuzu görmek, onların tehlikeli olarak düşündüğü gece vaktinde başınıza bir şey gelmediğini anlamak; mutlu olmalarına sebep oluyor. Bu size olan sevgileriyle birleşen bu mutluluğun sonucunda da ortaya, sevgi dolu bir kedi çıkıyor…

Ufak bir dip not daha girelim: Kediler bizi de kedi olarak algıladıklarından, şafak vaktindeki avlanma saatini kaçırmamamız için uyandırmaya çalıştıkları oluyor.

Veteriner Marta Vidal-Abarca’nın bu durum hakkındaki teorisi şu şekilde:

“Kediler, bu saatte şefkat beklemeye şartlanmış olabilirler. Bazı kediler, siz bütün gece uyurken şefkatten mahrum kalmış hissedebiliyor. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde şefkat almaya çalışıyorlar.”

Veteriner Marta Vidal-Abarca ayrıca kedilerin yatak koşullarını sevdiği için de bunu yapıyor olabileceklerini ekliyor. Sıcak, rahat bir ortamdan daha iyi ne olabilir ki…

Sebebi her ne olursa olsun, sabahları kedinize istediği şımartılmayı sağlamanız hiç şüphesiz aranızdaki bağı güçlendirecek.

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