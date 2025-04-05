Kedilerin Sabahları Çok Sırnaşık Olmasının 40 Yıl Düşünseniz Aklınıza Gelmeyecek Sebebi: Bir Miktar Duygulanabilirsiniz…

2 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Kedilerin sabahları aşırı sevgi dolu olmasının ardında sizi koruma içgüdülerinin yatıyor olduğu aklınıza gelir miydi?

Bir kediyle yaşıyorsanız bilirsiniz, normalde fazla sırnaşık bir kedi olmasa bile sabahları sizi sevgiye boğabilir.

Mırlamalar, sürünmeler, yalamalar… Yataktan çıkmakta zorlanırız. Peki sabahları böyle olmalarının nedeni tam olarak ne?

Kediler, vahşi doğa hayvanları.

Vahşi doğada kediler, yırtıcı hayvanlara karşı tetikte olmak için hafif uyuyorlar ve sizin derin uyuduğunuzu gördüklerinde endişeleniyorlar. Bazen sizi gecenin bir vakti uyandırmaları da bu sebepten, savunmasız olduğunuzu düşünüp kaygılanıyorlar.

Uyandığınızda ise hâlâ hayatta olduğunuzu görmek, onların tehlikeli olarak düşündüğü gece vaktinde başınıza bir şey gelmediğini anlamak; mutlu olmalarına sebep oluyor. Bu size olan sevgileriyle birleşen bu mutluluğun sonucunda da ortaya, sevgi dolu bir kedi çıkıyor…

Ufak bir dip not daha girelim: Kediler bizi de kedi olarak algıladıklarından, şafak vaktindeki avlanma saatini kaçırmamamız için uyandırmaya çalıştıkları oluyor.

Veteriner Marta Vidal-Abarca’nın bu durum hakkındaki teorisi şu şekilde:

kedi

“Kediler, bu saatte şefkat beklemeye şartlanmış olabilirler. Bazı kediler, siz bütün gece uyurken şefkatten mahrum kalmış hissedebiliyor. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde şefkat almaya çalışıyorlar.”

Veteriner Marta Vidal-Abarca ayrıca kedilerin yatak koşullarını sevdiği için de bunu yapıyor olabileceklerini ekliyor. Sıcak, rahat bir ortamdan daha iyi ne olabilir ki…

Sebebi her ne olursa olsun, sabahları kedinize istediği şımartılmayı sağlamanız hiç şüphesiz aranızdaki bağı güçlendirecek.

Kaynaklar: News Week, Catster

Kediler hakkında daha fazla içerik:
İLGİLİ HABER

Kedinizi Canından Etmek İstemiyorsanız Asla Vermemeniz Gereken Besinler
İLGİLİ HABER

Kedi Sahiplerinin En Sık Yaptığı 25 Hata
İLGİLİ HABER

Çok Sevimli Olsalar da Neden Bir Scottish Fold Sahiplenmemeniz Gerektiğini Veterinerlere Sorduk: Aslında Acı Çekiyorlar!
İLGİLİ HABER

Kedileri Neden Asla Yıkamamalısınız? İyilik Yaptığınızı Zannederken Kötülük Ediyor Olabilirsiniz!
İLGİLİ HABER

Kedilerin, Su Kaplarının İçine Çeşitli Nesneler Atmasının Sizi Epey Güldürecek Sebebi
İLGİLİ HABER

Kedilerin Sudan Düşmanı Gibi Nefret Etmesinin Ardındaki Sebepler: Asla Yıkamamalısınız!
İLGİLİ HABER

Kedilerin Zaman Zaman Bizi Yalamasının Sebebini Öğrenince Yüzünüzde Hafif Bir Tebessüm Belirecek
İLGİLİ HABER

Kedilerin Hayvanlara Farklı Bir Ses Çıkarıp Sadece İnsanlara Miyavlamasının İçinizi Eritecek Sebebi
İLGİLİ HABER

Bazı Kediler Biz Tuvaletteyken Neden Kapıda Bekliyor? Cevabı Öğrenince Bağınız Biraz Daha Güçlenecek...

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler