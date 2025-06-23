Death Stranding 2: On the Beach, Metacritic’te 91 inceleme üzerinden 90 puan aldı. Oyun PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Death Stranding 2’nin incelemelerinde hikâye anlatımı, grafikler ve gizlilik öne çıkarken, tempoda düşüş eleştirileri de yer alıyor.

Hideo Kojima'nın merakla beklenen oyunu Death Stranding 2: On the Beach için ilk inceleme puanları ortaya çıktı. Sadece PlayStation 5'e özel olarak geliştirilen yapım, 26 Haziran’da oyuncularla buluşacak.

Sony’nin yayıncılığını üstlendiği yapım, 2019’da çıkan ilk oyunun devamı niteliğinde karşımıza çıkıyor. Türkçe dil desteği bulunmayan oyunun özellikle duygusal hikâyesi ve anlatım tarzı öne çıkıyor. İnceleme ambargosunun kalkmasıyla birlikte, pek çok basın kuruluşu oyunla ilgili puanlarını paylaşmaya başladı.

Death Stranding 2: On the Beach inceleme puanları

İncelemelere bakıldığında hikâye anlatımı, gizlilik mekanikleri, grafik kalitesi ve oynanıştaki çeşitlilik en çok dikkat çeken noktalar arasında. Öte yandan bazı eleştirilerde, oyunun temposunun zaman zaman düştüğü ve oynanışın yer yer sıradanlaştığı da vurgulanıyor.

IGN – 10/10

Push Square – 10/10

Screen Rant – 10/10

ComicBook – 10/10

VGC – 10/10

Washington Post – 10/10

Guardian – 10/10

PlayStation Universe – 9.5/10

Oyungezer – 9/10

TheGamer – 9/10

GamesRadar – 8/10

Digital Trends – 8/10

Eurogamer – 8/10

VG247 – 8/10

GameSpot – 7/10

Death Stranding 2: On the Beach, bu satırlar yazılırken Metacritic’te 91 inceleme üzerinden 90 ortalama puanla listeleniyor. Oyunun PS Store’daki Türkiye fiyatı ise 2.799 TL olarak belirlenmiş durumda.