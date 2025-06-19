Hideo Kojima'nın çok sevilen oyunu Death Stranding, animasyon filmi olarak da karşımıza çıkacak. Film, Death Stranding evreninde geçecek ve tamamen yeni bir hikâyeyi anlatacak.

Tarihin en önemli oyun yapımcılarından Hideo Kojima’nın imzasını taşıyan Death Stranding, 2019 yılında piyasaya sürülmüş ve kısa sürede çok sevilen bir oyun olmayı başarmıştı. Hikâyesiyle dikkat çeken yapımın 26 Haziran tarihinde de 2’inci oyunu “On the Beach” çıkış yapacaktı.

Şimdi ise Death Stranding hayranlarını çok sevindirecek bir haber geldi. Deadline tarafından paylaşılan habere göre Death Stranding’den esinlenen yetişkinlere yönelik bir animasyon filmi geliştirmek için kollar sıvandı. Filmin yazarı ve hangi şirketlerle geliştirileceği de belli oldu.

Aaron Guzikowski tarafından kaleme alınacak, oyundan ayrı bir hikâye olacak

Death Strandiing’den esinlenen filmi, “Raised by the Wolves” dizisinin ve “Prisoners” filmlerinin senaryosunu yazan başarılı senarist Aaron Guzikowski kaleme alacak. Film, Hideo Kojima’nın şirketi Kojima Productions ile Los Angeles merkezli animasyon şirketi Line Mileage ortaklığında geliştirilecek.

Filmin tamamen orijinal bir hikâyeye dayanacağı aktarılmış. Yani Death Stranding evreninde geçen yepyeni bir hikâye olacak, oyundaki hikâyeyi görmeyeceğiz. Death Stranding, esrarengiz bir olay sonucunda dışarıda yaşamın zorlaştığı, ölülerin ve yaşayanların birbirine bağlı hâle geldiği, ilginç yaratıkların olduğu bir evrende geçiyordu. Bu evreni bir film olarak da görerek genişletmek gerçekten harika olacaktır.

Death Stranding animasyon filmi hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Filmin yönetmeni, seslendirme kadrosu, çıkış tarihi ve diğer detayları konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler yaşandığında sizleri bilgilendireceğiz.