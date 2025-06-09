Hideo Kojima'nın ustalık eseri olmasını beklediğimiz Death Stranding 2: On the Beach'ten yeni oynanış videoları ve posteri geldi.

Çıkışına çok az bir süre kalan Death Stranding 2: On the Beach için yeni bir canlı yayın etkinliği düzenlendi ve burada oyuna dair birçok yeni oynanış görüntülerine ve oyuna dair pek çok yeni detaya yer verildi.

Hideo Kojima ve Geoff Keighley'in ev sahipliğinde düzenlenen bu yeni oyun prömiyerinde oyunun artık son düzlükteki durumuna değinildi. 26 Haziran'da çıkacak olan oyunun artık tam anlamıyla hazır olduğunu söylesek yalan olmaz.

Death Stranding 2: On the Beach yeni etkinlik yayını:

Aynı zamanda oyunda yer alan oyuncu kadrosundan Troy Baker ve Shioli Kutsuna'nın yanı sıra müzisyen WOODKID'in konuk olarak yer aldığı ve Elle Fanning'in özel bir mesaj verdiği bu tanıtım, oyunu beklemenize nispeten yardımcı olabilir. Ya da zorlaştırabilir de...

Ayrıca oyunun yeni tanıtım posteri de yayımlandı. Poster, Kojima dokunuşu olduğunu belli ediyor ve şaşırılmayacak şekilde âdeta bir film posteri gibi hazırlanmış. Yeni tanıtım posteri şu şekilde: