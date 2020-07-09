Debriyajı Olmayan Düz Vitesli Otomobil: Hyundai Venue

Hyundai, Hindistan'da satışa sunmaya hazırlandığı yeni otomobili Venue'de dikkat çeken bir teknolojiyi tüketicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Yeni Hyundai Venue, düz vitesli bir otomobil olmasına rağmen araçta debriyaj pedalı bulunmuyor ve debriyaj, vites değiştirileceği zaman otomatik devreye giriyor.

Güney Kore merkezli otomobil üreticisi Hyundai, kompakt crossover modeli Hyundai Venue için Hindistan’da dikkat çeken bir şanzıman seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Hyundai, yeni teknolojisinde otomatik vitesin rahatlığı ile manuel vitesin kontrol hissiyatını tek bir şanzımanda birleştiriyor.

Hyundai’nin akıllı manuel şanzıman (iMT) teknolojisi, en azından şu an için sadece Hindistan’daki 120 beygir gücünde 1.0 litre Turbo motorlu ve benzinli Hyundai Venue modellerinde sunulacak. Teknoloji, en basit açıklamasıyla vites değiştirmek istediğinizde bunu anlayarak debriyajı otomatik olarak devreye sokuyor. Peki nasıl?

Autocar Hindistan tarafından aktarılan bilgiye göre Hyundai, vites kolu içerisine sensörleri sayesinde sürücünün vites değiştirmek üzere olduğunu tespit eden bir şanzıman kontrol birimi (TCU) eklemiş durumda. Sürücü vites değiştireceği zaman hidrolik aktüatöre sinyal gönderen bu birim, debriyaj pedalının otomatik olarak devreye girmesini sağlıyor. Bu arada pedal demişken; bu araçta herhangi bir debriyaj pedalı bulunmuyor.

Hyundai Motor Hindistan’dan SS Kim, müşterilerinin isteklerine yanıt veren, insan merkezli teknolojileriyle müşteri memnuniyetini artırma çabalarını sürdürdüklerini ifade ederken, iMT teknolojisinin sürüş zevkiyle kullanım kolaylığını bir araya getirdiğini söyledi. Daha önce Hyundai’nin kardeş şirketi Kia da Sonet SUV modeli için benzer bir teknolojinin duyurusunu gerçekleştirmişti.