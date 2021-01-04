Bir yapay zeka aracı kullanılarak eğitilen bir deep fake uygulaması, bir Valorant videosundaki silah kaplamasını değiştirmeyi başardı. Geliştirici, oyun videolarındaki silah kaplamalarının isteğe göre değiştirilebileceği bir uygulama geliştirmeyi planladığını aktardı.

Pek çok FPS oyununda olduğu gibi Valorant’ta da silahlara daha hoş görünümler kazandırabileceğiniz skin’ler ya da Türkçe adı ile kaplamalar bulunuyor. Normal şartlarda Valorant’ta bir kaplamaya sahip olmak için ya mağazadan satın almanız ya da Battle Pass görevlerini tamamlayarak kazanmanız gerekiyor. Bir geliştirici, bu iki alternatife bir üçüncüsünü eklemek istiyor. En azından videolarda…

Swegmesterflex adlı Reddit kullanıcısı, CycleGAN adlı bir yapay zeka aracı kullanarak Valorant videolarında silahların kaplamalarını değiştirebileceğiniz bir deep fake uygulaması üzerinde çalıştığını bildirdi ve uygulamasının nasıl çalıştığını gösteren kısa bir video da paylaştı.

Paylaşılan videoya baktığımızda Swegmesterflex’in oldukça başarılı bir iş ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Elbetteki söz konusu deep fake uygulamasının yüzde 100 başarılı olduğunu söyleyemeyiz ancak yazılımın henüz geliştirilme aşamasında olduğunu unutmamak gerekiyor. Ayrıca söz konusu uygulamanın oyun içinde değil oyun videolarındaki silah kaplamalarını değiştirdiğini de unutmamak gerekiyor.

Swegmesterflex’in açıklamalarına göre söz konusu deep fake uygulaması, tüm yapay zeka yazılımları gibi daha fazla eğitilmeye ihtiyaç duyuyor ve eğitildikçe sonuçların iyileşeceği aşikar. Swegmesterflex, amacının herkesin videolardaki silah kaplamalarını istediği gibi değiştirebileceği bir uygulama ortaya çıkarmak olduğunu söylüyor. Bir Valorant videosundaki silah kaplamasının deep fake ile değiştirildiği videoya buradan ulaşabilirsiniz.