DeepSeek, matematiksel ispat ve teorem çözümüne odaklanan yapay zekâ modeli Prover V2’nin yeni sürümünü paylaştı.

DeepSeek'in matematiksel ispatlar ve teoremler üzerine odaklanan yapay zekâ modeli Prover, yeni sürümüyle geliştirildi. DeepSeek, modeli Hugging Face platformu üzerinden sessizce erişime açtı.

DeepSeek’in geliştirdiği Prover V2, önceki sürüme göre matematiksel işlemlerde daha yetenekli hale getirilmiş. Yeni sürümle birlikte daha küçük ve yoğunlaştırılmış bir versiyon da paylaşıldı.

671 milyar parametreli V3 modeli üzerine inşa edildi

Prover, DeepSeek’in 671 milyar parametreli V3 modelini temel alarak geliştirildi. Yeni vesiyon görevleri daha küçük alt modellere bölüyor ve her biri kendi uzmanlık alanında çalışıyor.

Prover, en son Ağustos ayında güncellenmişti. O dönem, model teorem ispatı ve matematiksel akıl yürütme için açık kaynaklı bir araç olarak duyurulmuştu. DeepSeek, yakın zamanda genel amaçlı V3 modelinin yenilenmiş versiyonunu da paylaşmıştı. Şirketin yakında, “akıl yürütme” yeteneklerine odaklanan R1 isimli başka bir modeli de güncellemesi bekleniyor.