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TikTok'un Sahibi ByteDance'ten Yeni Yapay Zekâ Hamlesi: Meta Muse'a Rakip Geliyor!

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ByteDance’in önümüzdeki haftalarda kişisel bir yapay zeka ajanı tanıtacağı öne sürülüyor.

TikTok'un Sahibi ByteDance'ten Yeni Yapay Zekâ Hamlesi: Meta Muse'a Rakip Geliyor!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

TikTok’un ana şirketi ByteDance, kullanıcılar adına görevler yerine getirebilen bir yapay zeka ajanı üzerinde çalışıyor. Şirket içinden sızan bilgilere göre sistem, sorularımızı yanıtlamanın yanında plan yapabilecek, karar verebilecek ve farklı platformlardaki işleri eşzamanlı yürütebilecek.

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Kurucu ortak Zhang Yiming’in öncülük ettiği proje, şirketin yapay zeka alanındaki uzun vadeli hedeflerinin bir parçası. ByteDance, veri kısıtlamaları gibi engellere rağmen 2029 veya 2030 yılına kadar OpenAI ve Anthropic ile başa baş rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşmayı amaçlıyor.

İçerikten Görseller

TikTok'un Sahibi ByteDance'ten Yeni Yapay Zekâ Hamlesi: Meta Muse'a Rakip Geliyor!
muse-ai-meta

Rezervasyon ve program yönetimi gibi işleri üstlenecek

muse-ai-meta

Yeni ajanın, kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşan Meta Muse’a benzer bir yapıda tasarlandığı belirtiliyor. Seyahat rezervasyonlarımızı yapmak veya programımızı düzenlemek gibi işleri tek bir yerden yönetebilmemiz hedefleniyor.

Asistanın akıllı gözlük gibi fiziksel bir cihazla birlikte sunulup sunulmayacağına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Seedance için 70 milyar dolarlık yatırım planlanıyor

ByteDance, video üretim modelleri Seedance’i de geliştirerek rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak istiyor. Şirketin bu platform için planladığı 70 milyar dolarlık yatırım, kişisel asistanın yanında video üretimine de büyük bir bütçe ayırdığını gösteriyor.

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