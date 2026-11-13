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OpenAI Yönetim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı: Yapay Zekâ Kazaları En Büyük Ölüm Nedeni Olacak!

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OpenAI yönetim kurulu üyesi Paul Christiano, yapay zekâ kazalarının çok yakında insanlık için en büyük ölüm nedeni olabileceği uyarısında bulundu.

OpenAI Yönetim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı: Yapay Zekâ Kazaları En Büyük Ölüm Nedeni Olacak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

ABD’de en yaygın ölüm nedenleri kalp hastalıkları, kanser ve kasıtsız yaralanmalar olarak biliniyor ancak OpenAI Vakfı Yönetim Kurulu ve Güvenlik Komitesi Üyesi Paul Christiano’ya göre yapay zekâ, çok yakında tüm bu nedenlerden daha ölümcül bir tehdit hâline gelebilir.

"Yapay zekanın vaftiz babası" olarak tanınan Geoffrey Hinton'ın ev sahipliğinde düzenlenen The Hinton Lectures 2026 etkinliğinde konuşan Paul Christiano, dinleyicilere çarpıcı bir uyarıda bulundu. Christiano, "Bu salondaki çoğu insan için en olası ölüm nedeni bir yapay zekâ kazası olacak" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, doğal olarak şu soruyu akıllara getiriyor... Madem durum bu kadar ciddi, bu "ölüm makinesini" inşa etmeye neden devam ediliyor?

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OpenAI Yönetim Kurulu Üyesinden Korkutan Uyarı: Yapay Zekâ Kazaları En Büyük Ölüm Nedeni Olacak!
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İnsanlık için kontrol kaybı riski %50'ye çıkabilir

Söz konusu uyarının yalnızca yapay zekâ sektöründe çalışanlara yönelik olduğu düşünülebilir ancak Alignment Research Center'ın kurucusu olan Christiano'nun insanlığın geri kalanı için çizdiği tablo da pek iç açıcı değil. Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde yapay zekânın kontrolü ele geçirmesine yönelik ciddi bir risk bulunduğunu belirten Christiano, laboratuvarların hiçbir müdahâle olmadan olabilecek en yüksek hızda geliştirme yapmaya devam etmesi hâlinde, önümüzdeki üç yıl içinde yapay zekânın kontrolü ele geçirme ihtimalinin "yazı tura atmakla" eşdeğer olacağını vurguladı.

Christiano, gerçekçi politika adımları atılsa dahi riskin son derece yüksek kalacağını ifade etti. Eylül ayında yaptığı değerlendirmede insan kontrolünün felaket düzeyinde kaybedilme ihtimalini bir yıl içinde %4, üç yıl içinde ise %15 olarak tahmin ettiğini hatırlatan uzman, bu oranların kesin bir modellemeden ziyade öznel yargılara dayandığını kabul etti. Yine de OpenAI gibi şirketlerin "olabilecek en yüksek hızda" ilerlemeyeceğini söylemesi, insanlığın tamamen yok olma riskini yazı turadan "zar atma" seviyesine çekmesi açısından görece bir rahatlama yarattı.

Sektördeki diğer uzmanlar da alarm veriyor

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Kıyamet senaryoları çizen tek isim Christiano değil. AI Futures Project araştırmacılarından Eli Lifland, yapay zekânın kendi gelişimini dramatik biçimde hızlandırdığını gösteren yeni araştırmaları inceledikten sonra paylaştığı mesajda, "İnsanlığın önümüzdeki 3 ila 12 ay içinde kendi geleceğinin kontrolünü kaybedebileceğinden büyük endişe duyuyorum" dedi.

Redwood Research CEO'su Buck Shlegeris ise daha da ileri giderek bir yıl içinde yapay zekâ hizalama sorunlarının normal yaşamı imkansız hâle getirme ihtimalini %20 olarak değerlendirdi. Shlegeris, bu durumun ölüm, köleleştirilme ya da biyolojik silahların salınması ve büyük savaşların çıkması gibi yan etkilerle sonuçlanabileceğini öne sürdü.

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