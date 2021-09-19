Delta Varyantı İki Doz Aşı Olmamış Herkese Bulaşacak

Dünya genelinde baskın varyant haline gelen Delta varyantı hakkında bir uyarı daha geldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık danışmanlarından biri, Delta varyantı ile ilgili 'aşısızları yakalayacak' açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgınında yeni bir döneme girmemize sebep olan; ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkarak kısa sürede tüm dünyaya yayılan Delta varyantı, uzun zamandır pek çok araştırmanın konusu. Daha bulaşıcı olan, hastaneye yatma oranları daha yüksek olan ve şu an baskın varyant haline gelen Delta varyantı ile birlikte aşı uygulamalarının da önemi arttı.

Pek çok ülkede kimi önlemlerin yeniden alınması gibi adımlara sebep olan varyant ile ilgili bir açıklama da İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sağlık danışmanlarından birinden geldi. İsmini vermeyen ve İngiliz basınına açıklama yapan danışman, Delta varyantının 'aşısızları yakalayacağını' ifade etti.

Virüsün doğası bulaşıcı olması:

Johnson'ın danışmanı, İngiltere'nin popüler gazetelerinden Mail on Sunday’e yaptığı açıklamada ''Delta varyantı aşı olmayanları yakalayacak. Çünkü virüsün doğası bulaşıcı olması. Dolayısıyla iki doz aşı olmamış herkese bu virüsün bulaşacağını söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Aşılama çalışmaları artık dünyanın pek çok bölgesinde rayına oturmuş gibi görünse de ne yazık ki işin iç yüzü pek de öyle değil. Aşıya erişimi olmayan, ekonomisi güçsüz ülkelerde salgın riskli bir süreç olarak devam ediyor. Ayrıca aşı karşıtları da gerçek dışı söylemlerle toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

''Bu virüsün doğası sürekli evrim geçirmek ve adapte olmak. Dolayısıyla koronavirüs aşısı olmamış birine bulaşması eninde sonunda kaçınılmaz bir şey olacak'' şeklinde konuşan danışman, süreci sağlıklı atlatabilmek ve toplum sağlığını zedelememek için aşının önemini vurguladı.