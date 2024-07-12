Simitle Yüzmeye Giden Bir Kadın 80 Km Açıkta Kurtarıldı

Japonya'da simitle arkadaşları ile birlikte yüzmeye giden bir kadın, yaklaşık 80 kilometre açığa sürüklendikten sonra kurtarıldı.

20'li yaşlarda Çinli bir kadın, Japonya'da arkadaşları ile birlikte yüzmeye gitmeye ve suya açıldıktan sonra sürüklenmeye başladı. Denizde 36 saat kalan kadın, Tokyo'nun güneyinde yer alan bir yarımada açıklarında seyreden bir kargo gemisi tarafından fark edilerek kurtarıldı.

AFP haber ajansından gelen bilgilere göre kargo gemisi, yakınlardaki daha küçük bir deniz taşıtına haber verdi. Bu geminin mürettebatından iki kişi denize atlayarak kadının hayatını kurtardı.

Kurtarıldığında bilinci açıktı

Kyoto haber ajansına göre Sahil Güvenlik helikopteri ile kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kadının uzun süre susuz kalmasına rağmen bilincinin açık olduğu ifade edildi. Tokyo'nun güneybatısında bulunan Şizuoka bölgesinde yüzmeye giden kadından haber alınamaması üzerine durumun pazartesi günü polise bildirildiği belirtildi.

Yetkililerden gelen açıklamalara göre kadının denize girdiği yer ile kurtarıldığı nokta arasında 80 km'lik bir mesafe bulunuyor. Öte yandan kadının sürüklendiği mesafenin muhtemelen 80 kilometreden daha uzun olduğu belirtildi. Çinli kadın ise yaptığı açıklamada kıyıya dönememesinin nedeni olarak deniz simidini gösterdi.

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte pek çok kişi fırsat buldukça denize gidiyor. Öte yandan her deniz aynı değil ve aynı denizde bile yer yer götüren akıntılar olabiliyor. Bu yüzden iyi yüzme bilmek bile çözüm olmayabiliyor.