Disney, 15 Oyunu Apar Topar Steam'den Kaldırdı (Daha Önce Almadıysanız Geçmiş Olsun)

Disney, daha önce oyun, film ve yapay zekâ sektöründe olduğu gibi bir kez daha yeni bir telif meselesiyle karşımızda. Şirket, hiçbir ön uyarı yapmadan tam 15 oyunu Steam'den kaldırdı.
Oyunların satıştan kaldırılması zaten oyuncular için olumsuz bir durumken, bunun hiçbir ön bildirim yapılmadan gerçekleşmesi ise büyük tepki topladı. Oyuncular ne son indirim fırsatından yararlanabildi ne de oyunları kütüphanelerine ekleme şansı buldu.
Hangi oyunlar kaldırıldı?
- High School Musical 3: Senior Year Dance
- Disney Pixar Brave: The Video Game
- Disney's Bolt
- Disney's Treasure Planet: Battle of Procyon
- Disney Alice in Wonderland
- Disney's Chicken Little
- Disney's Tangled
- Disney G Force
- Disney Universe
- Disney Princess: My Fairytale Adventure
- Disney's Pirates of the Caribbean: At Worlds End
- Planet of the Apes: Last Frontier
- STAR WARS Rebellion
- STAR WARS Dark Forces (Classic, 1995)
- Outlaws + A Handful of Missions (Classic, 1997)
İyi haber şu ki eğer bu oyunlardan herhangi biri zaten kütüphanenizde varsa, indirmeye ve oynamaya devam edebileceksiniz.
Yani tamamen erişim kaybı söz konusu değil fakat satın almamış olanların alması için artık bir yol yok.