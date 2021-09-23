Diablo II: Resurrected Bugün Yayınlanıyor

Blizzard, Diablo II hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri Diablo II: Resurrected'ın çıkış saatini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre oyun, ülkemizde bu akşam saat 18:00 itibarıyla erişime açılacak.

Blizzard, ilk kez 2000 yılında yayınladığı Diablo II ile adeta rüzgar gibi esmişti. Dönemin en popüler oyunlarından biri haline gelen Diablo II, o yıllardan beri de aksiyon RPG oyun türünün öncülerinden biri olarak biliniyordu. Bu durumun farkında olan geliştirici ekipse bir süre önce Diablo II'nin remastered versiyonu olan Diablo II: Resurrected'ı duyurmuştu.

Oldukça inişli bir geliştirme sürecine sahip olan Diablo II: Resurrected için bugün, en büyük gün. Zira şirket, yakın bir geçmişte yaptığı bir açıklama ile oyunun çıkış tarihinin 23 Eylül olduğunu duyurmuştu. Şimdiyse Diablo II'nin remastered versiyonu ile ilgili yeni bir açıklama yapan Blizzard, oyunun çıkış saatini de resmen duyurmuş oldu.

Diablo II: Resurrected, TSİ 18:00'de erişilebilir olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, Diablo II: Resurrected'in pasifik saati ile 08:00'de erişilebilir olacağını açıkladı. Buna göre oyun, saat 18:00 itibarıyla Türkiye'de erişilebilir olacak. Oyunu BattleNet isimli istemci üzerinden indirmiş olan Diablo II tutkunları, artık remastered oyuna erişmek için dakikaları saymaya başlamış durumdalar.

Diablo II: Resurrected, oyunun orijinal versiyonunun sunduğu her şeye ek olarak, yeni teknolojilere de sahip olacak. Ayrıca Diablo II'nin remastered sürümü, PlayStation 5 ile Xbox Series X/S'te de oynanabilecek. Bakalım Diablo II hayranları, 21 yıl sonra yeniden aramıza dönen oyunla ilgili aradıklarını bulabilecekler mi...