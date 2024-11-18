Dijital dünyada birçok isme, görüntüye maruz kalıyoruz. Hatta içlerinden birçoğunu da muhakkak yakın takibe alıyoruz. Onları izlerken bizden para gitmiyor ancak onların sağladığı kazanç, bir nevi bizim sayemizde oluyor.

Bu yüzden sosyal medyada kimleri takip edip kimleri takip etmemek de bize kalıyor. Bu noktada bazı “influencer” ya da ünlüleri takipten çıkarmak, engellemek bulduğumuz bir çözüm oluyor.

Son zamanlarda sıkça karşılaştığımız bu durumun aslında bir ismi var: Dijital giyotin.

Her izlediğiniz TikTok videosu, takip ettiğiniz bir Instagram sayfası, onlar için bir “kazanç” sağlıyor.

Özellikle son 10 yılda ortaya çıkan influencer kavramı, dijital dünyanın pazarlama kapılarını da dünyaya açmış durumda. Sosyal medya aracılığıyla bildiğimiz, tanıdığımız birçok isim; bir süre sonra kazancını medya sektöründen, aldığı her bir beğeni ve izlenmeden kazanmaya başladı.

Sosyal medyanın topluma seslenmedeki gücünü yadsıyamayız, bu noktada, hoşumuza gitmeyen bir paylaşım yapıldığında ya da yapılmadığında dijital giyotin adını verdiğimiz bir tür zehri salgılıyoruz. Evet, bunu izleyiciler olarak biz yapıyoruz.

Bir TikTok kullanıcısının ortaya attığı “Digitine” terimi, hayatlarımızın baş köşesine oturmuş durumda.

Kaynaklarını zor durumdakilere yardım etmeyen ünlüleri ve fenomenleri “engelleme” hareketi de diyebiliriz. Yeni bir yıla girerken ülkemizde yaşanan tatsız olaylar çerçevesinden de ele baktığımızda aslında bu durum, bizlerde de oldukça yaygın.

Bir olay için ses çıkarmak yerine sessiz kalan, kitlesine sesini duyurmak yerine olaylardan kendini soyutlayan kişileri engellemek, aslında linçlemekten ya da daha kötü boyutlara ulaşacak durumlardan korunmak adına en sağlıklı karar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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