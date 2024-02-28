Robot süpürge almak, modern ev hayatının en pratik yönlerinden biri hâline geldi. Geleneksel süpürgeler ile karşılaştırdığımızda da şüphesiz birçok fayda sunuyorlar. Bu küçük ve zeki cihazlar, temizlik işlerini bizim için üstlenerek zamanımızı ve enerjimizi başka şeylere ayırmamıza olanak tanıyor. Peki ama hangi robot süpürgeyi almalıyız?

Dışarıdayken, uyurken ya da evde herhangi başka bir işle uğraşırken sizin yerinize evinizi temizleyen bir yardımcıyı hayal edince, yüzünüze yansıyan mutluluğu gerçeğe dönüştürmek için bir robot süpürge almanızın zamanı gelmiş demektir.

Piyasada onlarca robot süpürge seçeneği olunca da kafanızın karışması, sürekli araştırmalar yapmanız çok normal. Bu aşamada işinizi kolaylaştırmaya geldik. Robot süpürge alırken dikkat edilmesi gerekenler noktasında tüm detayları açıklamakla kalmayacak kararsızlığınıza da son noktayı koyup ihtiyaçlarınızı karşılayacak ürünleri sunacağız. O zaman başlayalım!

Robot süpürge alırken incelenmesi gereken 12 özellik:

Navigasyon teknolojisi

Engel tespiti

Temizleme modları

Akıllı özellikler

Emiş gücü

Paspas

Gürültü seviyesi

Kendi kendini boşaltma yeteneği

Pil ömrü

Şarj süresi ve göreve dönüş

Filtre sistemi

Bakım

Ve tüm bu özelliklerin hepsini Dreame’de bulabileceğinizi biliyor muydunuz?

DreameBot L10s Pro / Hem minimalist hem çok güçlü

DreameBot L10s Pro / Teknik Özellikler

DreameBot D10s / Erişilebilir robot ve paspaslama

DreameBot D10s / Teknik Özellikler

Navigasyon teknolojisi

İşin içinde teknolojisi varsa incelenecek çok nokta var. Bu noktada da robot süpürge alırken öncelikle navigasyon teknolojisini incelemelisiniz. Piyasadaki ürünlerde farklı teknoloji çeşitleri görmeniz mümkün.

SLAM/ESLAM yani jiroskop haritalandırma ve navigasyon teknolojisi, “çarp ve tespit et” modunda çalıştığı için bazı bölgelerin temizlenmemesine neden olabilir.

LDS veya LİDAR lazer teknolojisine ve kamera tabanlı navigasyona sahip teknolojiler ise karşısına çıkan engelleri doğru şekilde tespit ederek masa gibi büyük nesnelerden kaçınır. Ancak bu teknolojiye sahip olan robot süpürgelerde de loş ışıklara karşı ekstra bir ışık gücü olup olmadığına bakılmalı.

Engel tespiti

Engel tespitine göre karar vermeden önce evinizdeki tüm detayları gözden geçirmeniz gerek. Eğer merdivenli bir evde yaşıyorsanız merdiven algılama yeteneği olan seçenekleri değerlendirmelisiniz. Bazı yapay zekâ tabanlı modeller terlik ve priz gibi bazı nesneleri algılayarak nesnelerin etrafından dolaşabilir.

Bu noktada eşik atlama özelliği de öne çıkıyor. Eğer oda kapılarında eşik varsa 10 mm veya 20 mm eşik atlama özelliğini tercih edebilirsiniz. Ve bazı robotlar sadece düz zeminlerde çalışır. Halı, kilim üzerinden geçebilir ama eşiklerde sınıfta kalır.

Temizleme modları

Hem silip hem süpüren bir robotu kim istemez ki? Süpürme işleminin ardından bir de paspas yapmak oldukça can sıkıcı olabilir. Siz de bu düşüncede iseniz alacağınız robot süpürgenin hem paspaslayan hem süpüren özelliği olmalı.

Hele bazı robot süpürgeler var ki sert zemin ve halıyı ayırt ederek halı üzerinde emiş gücünü arttırır, sert zeminde de paspaslama özelliğini devreye sokar. Bazı robot süpürge modellerinde ise ekstra temizlik modu bulunur. Bu sayede duvar kenarı gibi erişilmesi zor noktalar temizlenir. Temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı, değil mi?

Akıllı özellikler

Zaten akıllı bir süpürge alırken onu daha da akıllı hâle getirerek konforunuzu katlayabilirsiniz. Bazı süpürgeler; uygulama kontrolü, sesli komut ve planlama özelliği sunar. Uygulama ile süpürgenizi izleyebileceğiniz gibi istediğiniz yerden yönetebilirsiniz de.

Sesli asistan ise özellikle yaşlı ve engelli bireylerin işini epey kolaylaştırır türden. Eller serbest deneyimi ile de temizleme oturumlarını programınıza uyacak şekilde önceden ayarlayarak gerisini ona bırakabilirsiniz.

Emiş gücü

Robot süpürge ile temizleyeceğiniz yerlerdeki kirlerin, daha fazla toplanmasını istiyorsanız cihazın emiş gücüne bakmalısınız. Pascal (Pa) cinsinden belirtilen bu değerin 3 bin ila 5 bin arasında olması inatçı kirlerin bile hüp diye çekilmesine olanak verir.

Paspas

Temizleme modlarında da bahsini geçirdiğimiz paspas özelliğinin de farklı modları mevcut. Eğer sadece tozu değil kiri de tek seferde temizlemek istiyorsanız paspaslı robot süpürge almalısınız. Böylelikle sadece zamandan tasarruf etmekle kalmaz alerjiyi tetikleyebilecek küçük parçaları da toplayabilirsiniz.

Kendi kendini temizleyebilen cihazlar olduğu gibi paspaslama sırasında sert zemin ve halı gibi ayrımlar yapanlar da var.

Gürültü seviyesi

Tüm bu özelliklerin üzerine bir de robot süpürgenin sessiz olmasını isteyip konforunuzu en üst düzeye çıkaracaksanız cihazların gürültü seviyelerini kontrol etmelisiniz. Özellikle bebekli aileler, evcil hayvanı olanlar ya da home office çalışanlar için gürültüsüz robot süpürge oldukça ideal olabilir.

Kendi kendini boşaltma yeteneği

“Her şeyi yapsın bir de kendi kendini boşaltsın.” diyenler bu özelliğe de dikkat edebilir. Özellikle büyük evlerde, süpürme işlemi devam ederken hazneyi boşaltmak ekstra bir iş demek. Bu yüzden de manuel yerine otomatik olarak istasyonuna gidip kendini boşaltan bir robot süpürgeye kim hayır diyebilir ki?

Pil ömrü

Yine bir büyük eve sahip olanlar, bu özelliği de göz ardı etmemeli. Tek bir şarjda çalışma süresine dikkat edip evinizin metrekaresine göre bu hesabı yapabilirsiniz. Böylece süpürme esnasında robotun tekrar şarj olmasını beklemezsiniz ve temizlik yarım kalmaz.

Şarj süresi ve göreve dönüş

Diyelim ki şarjı bir şekilde bitti ve temizliği yarım bırakıp yerine döndü. Bu aşamada, kesintisiz bir temizlik için cihazın, şarj olduktan sonra görevine devam edip etmeyeceği devreye giriyor. Birçok robot süpürgede bu özellik mevcut olsa da bu sefer şarj süresi sıkıntı olabiliyor. Eğer 6 saatte şarj oluyorsa ve evinizin komplesini süpürmek için de sadece 2.5 saate ihtiyacı varsa bu temizlik işi olur size 8.5 saat.

Filtre sistemi

Özellikle alerjisi olanlar filtre sistemine dikkat etse de aslında herkesin bu özelliği önemsemesi gerek. Tertemiz bir ortam yaratmak ve alerjenlerin yüzde 99’undan fazlasını yakalamakla görevli HEPA filtresi olan cihazları seçmelisiniz. Tabii ki filtreyi düzenli olarak temizlemeniz gerektiğini de unutmayın.

Bakım

Robot sizin evinizi temizlese de sizin de onu temizlemeniz gerek. Bu noktada da parçaları kolaylıkla temizlenebilen, kauçuk fırçalı cihazları tercih edebilirsiniz. Yine temizlik demişken de paspaslı cihazlarda kendi kendini temizleyebilen modellere göz atabilirsiniz.

Toz haznesi ve su tankı ise son dikkat edilecek noktalarımızdan biri. Eğer robotun bu hazneleri küçükse temizlik aşamasında sürekli doldur boşalt yapmanız demek olabilir.

Ve tüm bu özelliklerin hepsini Dreame’de bulabileceğinizi biliyor muydunuz?

Dreame, robot süpürge alırken dikkat edilmesi gereken tüm başlıkları kendine entegre ederek size eşsiz bir temizlik deneyimi sağlayacak iki ürün sunuyor. Bu ürünlerin farklı özellikleri arasından kendi ihtiyacınıza en yakın olanı inceleyip satın alabilirsiniz. O zaman ürünleri yakından incelemeye ne dersiniz?

DreameBot L10S Pro / Hem minimalist hem çok güçlü

Süpürge ve paspas özelliği bulunuyor.

Minimalist şarj istasyonu ile yer tasarrufu sağlıyor.

Dört emme seviyesi ve paspaslamada kullandığı üç ayrı su kullanım seviyesi ile fayans, ahşap, halı ve diğer zemin kaplamalarına uyarlayabiliyor.

5.300 PA emiş gücü ile tüm alanları temizliyor.

Çift başlıklı döner paspası ile parke gibi sert zeminlerden halıya geçişte, paspasını 7 mm kadar yükseltiyor.

Akıllı LİDAR navigasyon sistemi ile 5-10 dakikada evi haritalandırıyor ve temizlik rotasını optimize ediyor.

Üç boyutlu yapısal ışıklandırma ile engelleri tespit ediyor.

Merdiven algılayarak düşmemek için kendini koruyor.

DreameBot L10S Pro / Teknik Özellikler

Emiş gücü: 5.300 Pa

5.300 Pa Batarya kapasitesi: 5,200 mAh

5,200 mAh Su tankı kapasitesi: 190 mL

190 mL Toz haznesi: 450L

450L Şarj süresi: 6 Saat

6 Saat Ses düzeyi: 20 dB

20 dB Ağırlık: 3.7 kg

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DreameBot D10s / Erişilebilir robot ve paspaslama

Paspaslama için gerekli su akış kontrolünü 30 farklı seviyede ayarlayabiliyor.

Alanları, zeminlerine göre işaretleyip temizlik için farklı görevler atamaya olanak tanıyor.

5.200 mAh bataryası ile 280 dakikaya kadar uçtan uca, kesintisiz bir temizlik olanağı sunuyor.

Şarjı azaldığında, şarj istasyonuna geri dönerek kendisini şar ediyor. Şarjı tamamlanınca, temizliğe kaldığı yerden devam edebiliyor.

Çok yönlü, kılsız kauçuk fırça ile halının derinliklerine inerek alttaki tozları silkerek temizliyor, sert zeminlerdeki kiri alıyor ve saçların dolaşmasını önleyerek kapsamlı bir temizlik sağlıyor.

Hassas tamponu ile tespit ettiği nesnelerden ustaca kaçıyor.

Siri, Alexa ve Google Asistan gibi akıllı asistanlarla entegrasyonu, sesli komutlarla robotunuzu kolayca yönetmenize olanak sağlıyor.

Temizlik yaparken, canlı video özelliği ile evinizde neler olup bittiğini izleyebiliyorsunuz.

DreameBot D10s / Teknik Özellikler

Emiş gücü: 5.000 Pa

5.000 Pa Çalışma süresi: 280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas)

280 dakika (Sessiz modda süpürme ve paspas) Batarya kapasitesi: 5,200 mAh

5,200 mAh Toz haznesi: 570L

570L Su tankı kapasitesi: 235 mL

235 mL Ses düzeyi: 63 dB

63 dB Ağırlık: 3.7 kg

Dreame D10s’yi, Dreame Türkiye yetkili satıcılarından satın almak aşağıdaki bağlantılardan birini seçebilirsiniz.

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