Dyson, ıslak ve kuru temizlik yapabilen ilk kablosuz süpürgesi V15s Detect Submarine'i Türkiye'ye getirdi. Son teknolojiyle geliştirilen süpürge, kapsamlı ev temizliği yapmak isteyenleri memnun edecek gibi görünüyor.

Tüketici elektroniği ve özellikle de temizlik dünyasında rüştünü ispatlayan markaların başında gelen Dyson, en yeni ürünlerinden birini daha Türkiye pazarına getirdi. Şirketin ilk ıslak-kuru kablosuz süpürgesi olarak lanse edilen "Dyson V15s Detect Submarine", an itibarıyla Türkiye'de. Peki bu süpürge, neler vadediyor?

Dyson'ın en yeni teknolojilerine ev sahipliği yapan V15s Detect Submarine modeli, kapsamlı ev temizliği yapmak isteyenler için özel olarak geliştirildi. Bu süpürge, ıslak ve kuru temizliğe ek olarak sunduğu tos tespiti ve dolanmayı önleme teknolojisi ile de işleri kolaylaştırıyor.

Su haznesini bir kez doldurup, tüm evi temizleyebileceksiniz

Dyson V15s Detect Submarine'de bulunan ıslak temizlik başlığı, sahip olduğu sekiz noktalı hidrasyon sistemi ile suyun eşit şekilde yayılmasını sağlıyor. Bu da her noktanın eşit şekilde temizlenmesine ve "optimum temizlik" seviyesine ulaşılmasına yardımcı oluyor. Üstelik süpürgenin sahip olduğu 300 ml'lik temiz su tankı, 110 metrekareye kadar olan alanların tek seferde temizlenmesini sağlıyor ki bu da ortalama bir ev demek.

Dyson'ın yeni süpürgesindeki ıslak temizlik başlığı, sahip olduğu bir plaka mekanizması ile kirli su ve temiz suyun birbiri ile karışmasını engelliyor. Kirli su için ayrı bir hazneye ev sahipliği yapan V15s Detect Submarine, bu özelliği sayesinde kir ve döküntülerin zemine yayılmasını da engelliyor.

Dyson V15s Detect Submarine'in ıslak temizlik başlığı; fayans, taş, ahşap, seramik, vinil, muşamba ve laminant gibi tüm sert zeminlerde temizlik yapılmasına imkân tanıyor. Oldukça alçak bir yapıya sahip olan başlık, bu özelliği sayesinde de mobilya altlarına girebiliyor, manevra yeteneği ile de ulaşması zor yerlerde maksimum temizlik sağlıyor.

Kuru temizlikte de beklentileri karşılıyor!

Dyson, kuru temizlikte zaten çok iyi işler çıkaran bir marka. Bu durum, Dyson V15s Detect Submarine'de de devam ediyor. Süpürgenin Fluffy Optic temizleme başlığındaki aydınlatıcı toz teknolojisinin iki kat iyileştirilmiş özel bir versiyonuna ev sahipliği yapıyor. Bu başlıkla entegre çalışan HEPA filtreleme sistemi ise 0,1 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,99'unun yakalanmasına yardımcı oluyor.

Dyson V15s Detect Submarine, "Akustik Toz Algılama" teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Bu teknoloji ile kullanıcı, süpürgenin LCD ekranında partikül boyutunu ve sayısını görüntüleyebiliyor. Farklı zemin tipleri için farklı özellikler sunan bu teknoloji, emiş gücünün otomatik olarak belirlenmesini sağlıyor.

Emiş gücü demişken; Dyson V15s Detect Submarine'in 125 bin devirde çalışan bir motora ev sahipliği yaptığını belirtelim. Bu da 150 hava watt'lık güçlü emiş gücü anlamına geliyor.

29 bin 999 TL karşılığında satışa sunulan Dyson V15s Detect Submarine'e Dyson'ın kendi internet sitesinden ulaşılabiliyor.