Süpürge almak isteyenlerin kafasını karıştıran birçok çeşit var. Bu çeşitlerin arasında toz torbalı ve toz torbasız seçenekler öne çıkıyor. Bu seçeneklerin avantajları ve dezavantajları neler biliyor musunuz?

Süpürgeler evlerde en çok ihtiyaç duyulan eşyalardan. Ev temizliğinin temeli olan süpürme işlemini yaparken tercih edebileceğiniz farklı modeller var. Toz torbalı ve torbasız iki seçenekten hangisini tercih edeceğinize bir türlü karar veremiyorsanız avantaj ve dezavantaj listemize bakabilirsiniz.

Hem torbalı hem torbasız süpürgelerden oluşan listemize bakarak kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Sonrasında süpürge alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gerekenlere de mutlaka göz atın!

Toz torbalı mı toz torbasız mı, hangisi daha avantajlı?

Toz Torbalı Süpürgeler

Avantajları Dezavantajları Torbaları değiştirmek çok kolay. Sürekli torba almak gerekiyor. Tozlar hep torbanın içinde kalıyor. Toz artınca emiş gücü azalıyor. Çevre dostu bir uygulama değil.

Toz Torbasız Süpürgeler

Avantajları Dezavantajları Tek hareketle hazne temizlemek mümkün. Toz haznesi düzenli temizlenmeli. Çekilen tozlar haznede kalıyor. Boşaltırken tozlar etrafa saçılabiliyor. Az maliyetli ve çevre dostu. Küçük hazneliyse sık temizlenmeli.

Fiyat ve performans yönünden memnun eden: Sinbo SVC-8603 Elektrikli Süpürge

Sinbo SVC-8603 toz torbalı süpürgelerden biri. Bu süpürge 890 Watt güce sahip. Sinbo süpürge fazla ses çıkarmadan süpürme işini yapmaya imkan veriyor. Toz torbasını kolayca takıp çıkarabilmek mümkün.

80 db ses

2.5 litre toz torba kapasitesi

toz torba kapasitesi 5 metre kablo uzunluğu

Uygun fiyatı performansla birleştiren süpürge için tıklayabilirsiniz.

Kalitesine hayran bırakan Philips 3000 Series XD3110/09 Toz Torbalı Süpürge

Tozları ve alerjenleri %99.9 oranında hapseden Philips 3000 Serisi her eve lazım bir model. Hafif tasarımı sayesinde evde kullanılması çok kolay. Toz torbası dolana kadar maksimum çekiş sağlıyor. Yüksek emiş gücüne sahip süpürge ile ince tozlar bile kolaylıkla çekilebiliyor.

900 Watt

9 metre kablo uzunluğu

kablo uzunluğu Kompakt tasarım

Allergy H13 filtresi

ECARF sertifikalı

TriActive başlık

Toz fırçası

Alerjik bünyesi olanların alabileceği Philips 3000 Series süpürgeyi sepete atmak için tıklayın.

Güçlü performans, hızlı temizlik: Bosch BGBS4HYG1 Pro Hygienic Toz Torbalı Süpürge

Alerjik bünyelere özel Bosh süpürge toz torbalı süpürgelerden biri. Performans konusunda yarı yolda bırakmayan Bosh süpürgenin XL toz torbası var. Bu sayede süpürgeyi daha uzun süre kullanmak mümkün. Her zeminde ideal temizlik için bu süpürge tercih edilebilir. Toz torbası dolduğunda bile performansı düşmüyor. Ayrıca Bosh süpürge toz torbasını değiştirmeniz gerektiğinde sizi uyarıyor.

75 dB ses seviyesi

UltraAllergy hijyenik filtre

AirFresh toz torbası

Farklı alanlara özel başlıklar

10 metre kablo uzunluğu

Otomatik kablo sarma özelliği

özelliği Ayarlanabilir emiş gücü

Evcil hayvanlı evler için uygun Bosh'un bu modelini incelemek için tıklayabilirsiniz.

Uygun fiyatı yüksek performansla birleştiriyor: Fantom DC-4300 Elektrikli Süpürge



Antibakteriyel toz torbasına sahip Fantom elektrikli süpürge, kırmızı rengiyle şık bir tasarıma sahip. Kompakt tasarımı ile evde kullanılması oldukça kolay. Dikey durabildiği için kullanılmadığı zamanlarda çok az yer kaplıyor. Sürüklerken zemine zarar vermemesi için plastik ayakları var. Torbası dolduğunda sizi uyaran süpürge ile sürekli takip etmenize gerek kalmıyor.

850 Watt

79 dB ses seviyesi

seviyesi Otomatik kablo sarma

Dikey ve yatay park edebilme

park edebilme 2 litre toz kapasitesi

Fiyatı ve performansıyla tatmin edici süpürge için tıklayabilirsiniz.

Şık tasarıma sahip Miele Complete C3 Parquet EcoLine SGSP3 A+ Toz Torbalı Süpürge

Toz torbalı bir başka model olan Miele süpürgenin 4.5 litre toz haznesi var. Geniş haznesi sayesinde daha uzun süre kullanarak tasarruf etmek mümkün. Hafifliğiyle yormayan süpürge ile temizlik yapmak kolaylaşıyor.

550 Watt

75 dB ses seviyesi

AirClean Plus hava temizleme filtresi

hava temizleme filtresi 8.5 metre kablo uzunluğu

Hem şık hem kullanışlı süpürgeyi almak için tıklayın.

Herkesin beğenerek kullandığı Dyson Cinetic Big Ball Absolute 2 Elektrikli Süpürge

Dyson, çok beğenilen süpürgelerden. Derinlemesine temizlik yapmak için alabileceğiniz Dyson süpürgenin yüksek emiş gücü var. Sürekli torba değiştirmek istemiyorsanız bu süpürge toz torbasız bir model. Torba değiştirme veya filtre temizleme derdi olmayan Dyson süpürge ile evinizi temizlerken yorulmuyorsunuz.

700 Watt

80 dB ses seviyesi

Birden fazla başlık

Dyson kalitesine güveniyorsanız tıklayarak deneyebilirsiniz.

Etrafta toz bırakmayan Philips FC9749/07 Powerpro Max Süpürge

Philips süpürge toz torbasız modellerden biri. İnce tozların %99.9'unu toplayan süpürge yüksek emiş gücüne sahip. Tek seferde 3 temizlik hareketi yapan TriAcvite+ başlığı sayesinde zahmetsizce güzel bir temizlik yapmak mümkün. Aksesuarları saklamak için üzerinde özel bir alan olan süpürge ile parçaları nereye koyacağınızı dert etmenize gerek yok.

750 Watt

Allergy H13 filtre

7 metre kablo uzunluğu

Dijital güç kontrolü

Alerji kilit sistemi

Hijyenik şekilde tozları boşaltabileceğiniz Philips süpürgeyi hemen sepete atmak için tıklayın.

Emiş gücünü siz ayarlayın: Arnica ET14300 Tesla Premium Rose Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

HEPA filtresi olan Arnica süpürge süpürmeyi kolaylaştıran ürünlerden. Turbo başlık, temizlik yapmayı çok daha rahat hale getiriyor. Emiş gücü ayarı sayesinde ne kadar güçle süpürmek istediğinize karar verebiliyorsunuz. Farklı zeminlere farklı emiş gücü uygulayarak en doğru temizliği gerçekleştirmek mümkün.

750 Watt

70 dB ses seviyesi

3.5 litre toz hacmi

Ergonomik tasarımıyla evin her tarafına taşıyabileceğiniz süpürgeyi merak ediyorsanız tıklayın.

Turbo başlıklı Bosch BGS7POW1Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Süpürgede hafiflik arayanların ilgilenebileceği Bosh süpürge, toz torbasız modellerden. Toz torbası alma ihtiyacını ortadan kaldıran süpürge sayesinde evinizde tozdan eser kalmıyor. Konforlu tutma sapı ile kolunuz yorulmadan evi süpürmek mümkün.

800 Watt

72 dB ses seviyesi

3.5 litre toz haznesi

Emiş gücü ayarı

Turbo başlık

Dayanıklı malzemesiyle yıllardır evlerin en sevilen süpürgesi olan Bosh süpürgeyi satın almak için tıklayın.

Kullanışlı bir model: Grundig VCC 7870 HEPA Filtreli Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Geniş toz haznesiyle süpürürken sürekli boşaltmanız gerekmiyor. Temizleme performansı gayet iyi olan Grundig süpürgenin tozunu boşaltmak çok kolay. Kompakt ve işlevsel süpürgeyi çok işlevli başlığı sayesinde hem halıda hem düz zeminde kullanmak mümkün.

750 Watt

HEPA 13 filtre

2.7 litrelik toz haznesi

Emiş gücü ayarı

Mor rengiyle şık tasarımlı süpürgeyi almak için tıklayın.

Süpürge alırken nelere dikkat etmelisiniz?

Süpürge alırken ilk bakmanız gereken gücü. Watt, motorun gücünü gösteriyor, bu yüzden önemli.

Ama motor gücü asla tek kriter değil. Bunun yanında çekiş gücünü de dikkate almanız gerek.

Dikkat etmeniz gereken en önemli kriterlerden biri de ağırlığı. Hantal bir süpürge size yardımcı olmaktan çok yorar.

Ses seviyesi, süpürge alırken değerlendirilmeli. Sessiz süpürgeler sayesinde akşam saatlerinde kimseyi rahatsız etmeden işinizi yapabilirsiniz.

HEPA filtresi artık neredeyse tüm süpürgelerde var. Ama yine de var mı yok mu bakmanız gerek.

Süpürge kullanırken nelere dikkat etmelisiniz?

Hangi süpürgeyi alırsanız alın kullanırken temizliğine dikkat etmelisiniz. Toz torbalı bir süpürge aldıysanız torba, dolup taşma aşamasına gelmeden değiştirmeniz gerek. Toz torbasız kullanıyorsanız da düzenli olarak hazneyi temizlemelisiniz.

Eğer süpürgenizin torbasını değiştirmez veya düzenli temizlemezseniz istediğiniz performansı göstermez.

Süpürgenin ek aparatlarının da düzenli temizliği şart.

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