Son dönemlerde çok ciddi suçlamalarla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinden yeni bir açıklama geldi. Engin Polat, herkesten özür dilerken, mağdur olduklarını da söyledi.

Türkiye'de uzun zamandır konuştuğumuz meselelerin başında Dilan ve Engin Polat çifti geliyor. Son dönemlerde tabiri caizse "paraya para demeyen" çift, haklarındaki iddialardan sonra büyük bir soruşturmaya maruz kaldı. Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor sonrası başlatılan soruşturma, Polat çiftini çok ciddi suçlamalarla karşı karşıya bıraktı.

Gizlilik kararı ile sürdürülen soruşma ile ilgili olarak, şimdi yeni bir gelişme yaşandı. İddiaların odağındaki Engin Polat, Instagram hesabından manidar bir paylaşım yaptı. Bu paylaşımda herkesten özür dileyen Engin Polat, mağdur olduklarını söyledi.

"Etik ve edebe ilişkin aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız oldu"

Engin Polat tarafından yapılan uzun açıklamanın tamamını, haberimizin sonuna bulacaksınız. Ancak biz, öne çıkan hususları aktaralım. Engin Polat, toplum önünde etik ve edebe ilişkin aşırılıkları olduğunu söyledi. Zaman zaman düşüncesiz ve nezaketsiz tavırlar içerisinde bulunduklarından bahseden Engin Polat, bunlarla ilgili olarak herkesten özür diledi. Polat çifti, artık daha mütevazı bir yaşam süreceklerini belirtiyor.

Polat, haklarında yürütülen soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Sürecin hassasiyetle devam ettiğini aktaran Engin Polat, gizlilik nedeniyle detaylara inmedi ancak "iş birlikçiler" hakkında sert çıktı. Mağdur olduklarını anlatan Engin Polat, süreç sona erdiğinde istihdam sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Engin Polat'ın açıklamasını aşağıdan okuyabilirsiniz:

Peki süreç buraya nasıl geldi?

Her şey Polat ailesinin mail order yöntemiyle kara para akladıkları iddiasıyla başladı:

Sosyal medyadaki iddialarla ilgili peş peşe açıklamalar yapıldı:

MASAK, Polat çifti hakkında rapor hazırladı:

Soruşturma başladı ve ilk yaptırımlar geldi: