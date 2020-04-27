Dinozorların Nesli Tükendikten Sonra Kuşların Beyni Büyümüş

Dinozorların ve kuşların beyin büyüklükleri üzerinde araştırma yapan bilim insanları, dinozorların neslinin tükenmesinin ardından bazı kuş türlerinin daha büyük beyinler geliştirdiklerini keşfettiler.

ABD’den bilim insanları, kuşların evrimini anlayabilmek için kuşların beyinlerinin bedenlerine oranlarının geçmişini araştırıyorlar. Yapılan araştırmanın Current Biology’de yayınlanan sonuçları, Kretase döneminde yaşayan uçabilen dinozorlar ve kuşların bedenlerine oranla benzer büyüklükte beyinler taşıdığını gösteriyor. Araştırmacılar, dinozorların neslinin tükenmesinin ardından kuşların hızlı bir şekilde daha büyük beyinler geliştirdiğini söylüyorlar.

ABD’nin Connecticut eyaletinde bulunan Bruce Müzesi’nin bilim küratörü ve yayınlanan çalışmanın baş yazarı Daniel Ksepha, bazı kuş türlerinin büyük gövdeli atalarının beyin büyüklük oranlarını taşımaya devam ettiklerini, küçük gövdeli kuşların ise oransal olarak büyük beyinler geliştirdiklerini söyledi.

Dinozor ve kuşların kafatası boşluklarının 3 boyutlu modeli çıkarıldı

Araştırmada görev alan paleontologlar, yüzlerce kuş ve dinozor kafatasının boşluklarının 3 boyutlu modelini çıkarmak için bilgisayar taramaları yaptılar. Yapılan bu taramalar, araştırmacıların eski türlerin beyin boyutlarını tahmin etmelerini sağladı.

Eski türlerin beyin boyutlarını modelleyen bilim insanları, bu modelleri modern kuş türlerinin mevcut beyin büyüklüklerinin ölçümleri ile birleştirdiler. Birleştirmenin ardından farklı dinozor ve kuş türlerinin beyin boyutlarının vücut büyüklükleri ile nasıl ölçeklendiği analiz edildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nden Amy Balanoff, dinozorların beyinleri ile ilkel kuşların beyinleri arasında net bir ayrım çizgisi olmadığını söyledi. Balanoff, Avustralya’da yaşayan, uçamayan kuş türü Emu ve güvercinler gibi kuşların, theropod dinozorların beyin/gövde oranlarına sahip olduğunu açıkladı.

Kargalar ve papağanların beyni büyüdü

Kuşlar genel olarak dinozorların beyin/gövde oranlarına benzer büyüklükte beyine sahip olmakla beraber bazı kuşlar dinozorların neslinin tükenmesinin ardından daha büyük beyinlere sahip hale geldiler. Papağanlar ve kargagiller(kuzgun ve kargaların dahil olduğu kuş sınıfı) dinozorların neslinin tükenmesinin ardından beyinlerinin büyüyeceği bir evrim süreci geçirdiler.

Stony Brook Üniversitesi’nden Jeroen Smaers, kargaların kuş dünyasının baskın türü olduğunu söyledi. Smaers, kargaların tıpkı insanların atalarında olduğu gibi hem bedenlerini hem de beyin boyutlarını aynı anda artırarak orantılı olarak geliştiklerini açıkladı. Yapılan başka bir çalışma da kargagillerin daha büyük beyinler geliştirerek ve bilişsel yetenekler kazanarak şehirlerdeki hayata uyum sağlayabildiklerini gösteriyor.