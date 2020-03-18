Kuş Yuvalarının Arkasındaki İnanılmaz Mühendislik

Hayvanlar aleminin mimarları olarak bilinen kuşların yaptıkları birbirinden değişik yuvalar, insanların her zaman ilgisini çekmiştir. Peki, bu mütevazi kuş yuvaları nasıl oluyor da mühendislik harikasına dönüşüyor? Cevabı bilim insanları veriyor.

Okyanusun yüzeyinden uçurumlardaki deliklere kadar her türlü yere yuva inşa etme yeteneğine sahip olan kuşlar, aslında hayatta kalmalarını büyük ölçüde bu özelliklerine borçlular. Bir kuşun yumurtalarını bıraktığı, kuluçkaladığı ve gençlik dönemine yükseldiği yer olan yuvalar, uzaktan basit bir yapı gibi görünse de aslında tam bir mühendislik harikası.

Kuş yuvalarının yapısını mercek altına alan araştırmacılar, kuşların, yaz aylarında ağaç dallarında en sık bulduğumuz klasik fincan şeklindeki yuvaları inşa ederken kendi gövde yapılarını şablon olarak kullandıklarını keşfetti. Bulduğu ipliksi malzemeleri yuvanın içine ve kenarlarına monte eden kuşlar, işleri bittiğinde ortaya süper hafif bir yuva çıkarıyor. Nitekim, daha önce yere düşmüş bir yuvayı elinize aldıysanız, ne kadar kırılgan olduklarını görmüşsünüzdür.

Kupa şeklindeki kuş yuvaları, bilim insanlarına doğru koşullarda sıvı malzemelerin nasıl katılaşabileceğine dair yeni bir yol sunabilir. Yapılan araştırma, yuva ile benzer materyallere sahip sentetik malzemeler yapmak için yuva tasarımının taklit edilebileceğini gösteriyor.

Bir kuş yuvasında, minik çubuklar ve tüy parçaları gibi heterojen nesneler, bilim insanlarının bir meta malzeme olarak sınıflandırdığı statik bir yapıyla birlikte bastırılıyor. Bu yapının bir kısmı kıvrılır ancak kuşlar, yuva etrafına başka bir parça koyarken, bu parçayı tutmazlar. Çünkü koydukları parçalar, yuvanın aynı anda ‘sıkışmasını’ ve iç içe geçmesini sağlar.

Bilim insanları, kuş yuvalarındaki mimarı yapının, mühendislik, nakliye ve imalat gibi alanlarda pratik çözümlere kapı aralayabileceğini düşünüyor. Kuşların, doğayı şekillendiren bu mühendislik yeteneği, yakın gelecekte hayatımıza da etki edebilir.