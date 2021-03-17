Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgilere ve ekran görüntüsüne göre popüler sesli sohbet uygulaması Discord, bir başka popüler sesli sohbet tabanlı sosyal ağ uygulaması Clubhouse benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yalnızca davetiye ile üye olunabilen, sesli sohbet tabanlı bir sosyal ağ olan Clubhouse, bir zamanlar Snapchat’ın başlatmış olduğuna benzer bir akım başlatmış durumda. Özellikle pandemi nedeniyle evlere kapanmamızın da etkisiyle son bir yıldır dijital hizmetler bir kat daha önem kazanmıştı ki Clubhouse, bu dönemde en fazla ses getiren uygulamalardan biri oldu.

Clubhouse, kullanıcıları öyle güçlü bir şekilde kendine çekti ki önce Twitter, “Twitter Spaces” adında Clubhouse benzeri bir özellik geliştirdiğini açıkladı sonra ise Facebook’un da kendi Clubhouse benzeri(!) uygulaması üzerinde çalıştığının haberleri gelmeye başladı. Clubhouse’ın popülerliğinden nemalanmaya çalışan son şirket ise Discord olacak gibi görünüyor.

Clubhouse akımı devam ediyor: Discord'a Sahne Kanalı özelliği geliyor

Aslında bakacak olursanız Discord halihazırda zaten çoğunlukla oyuncuların sesli sohbet için kullanmış olduğu, bunun dışında görüntülü sohbetlere de izin veren bir uygulama. Ancak Discord’un mevcut sohbet odaları, sınırlı bir kullanıcı kitlesinin erişimine açılıyor. Discord’un yeni bir özelliğine beta erişimi sağladığını aktaran bir Reddit kullanıcısı, sesli sohbet uygulamasının Clubhouse benzeri özelliğini ortaya çıkardı.

Paylaşılan bir ekran görüntüsüne göre Discord, halihazırda bulunan metin, ses ve duyuru kanallarına bir de “Sahne Kanalı” özelliği eklemeyi planlıyor. Herkesin erişimine açık olacak bu kanallarda yalnızca belirli kişiler konuşabilecek ve diğer katılımcılar konuşabilmek için yöneticiden “söz hakkı” talep edecekler.

Reddit kullanıcısının paylaşımına göre kanal oluşturma seçenekleri arasında Sahne Kanalı seçeneği görüntüleniyor olsa da Discord, henüz bir Sahne Kanalı oluşturulmasına izin vermiyor. Dolayısı ile Discord’un söz konusu özellik üzerinde çalışmaya devam ettiğini ve özelliğin kısa süre içinde kullanıma sunulmayacağını tahmin edebiliriz.