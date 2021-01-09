Discord, ABD'de yaşanan tarihi olayların ardından Reddit'te yasaklı "r/The_Donald" başlığıyla ilişiği olan bir sunucuyu yasakladı. Yapılan açıklamada sunucunun eylemleri planlamak için kullanıldığına dair bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde olaylı geçen seçim sürecinin sonucunda yeni dönemde başkanlık koltuğuna oturacak kişinin Joe Biden olduğu kesinleşmişti. Joe Biden, 20 Ocak'ta resmen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı görevine başlayacak. Fakat bu gün yaklaşırken ABD, geçtiğimiz günlerde tarihine damga vuracak bir olay yaşadı.

2016 yılında göreve gelen ve diğer başkanlara göre bambaşka bir dil ve yöntem kullanan Donald Trump'ın destekçileri, Washington DC'deki kongre binasını basmıştı. Yaşanan baskının ardından Donald Trump ve destekçilerine sosyal medya devlerinden büyük darbeler vuruldu. Bugün Twitter'ın ardından bir darbe de Discord'dan geldi.

Discord, Trump yanlısı bir sunucuyu yasakladı:

Discord, yaptığı açıklamada Reddit'in yasakladığı r/The_Donald ve TheDonald.win alt başlıklarıyla bağlantılı olan "The Donald" isimli sunucuyu yasakladığını açıkladı. Şirket, açıklamasında bu sunucunun baskınları organize etmede kullanıldığına dair bir kanıtın bulunmadığını belirtti. Şirketin The Verge'e yaptığı açıklama şu şekildeydi:

"Platformdaki her türden nefret ve şiddete karşı; şiddet içeren aşırıcılığı desteklemek veya etrafında örgütlenmek için Discord'un kullanımına dair sıfır tolerans politikamız var. The Donald adında bir sunucunun 6 Ocak isyanlarını organize etmek için kullanıldığına dair hiçbir kanıt bulunmasa da Discord, ABD'de şiddeti kışkırtmak ve silahlı bir ayaklanma planlamak ve 2020 ABD seçimiyle ilgili yanlış bilgiler yaymak için kullanılan çevrimiçi bir forumla açık bağlantısı nedeniyle bugün tüm sunucuyu yasaklamaya karar verdik."

Reddit, r/The_Donald isimli alt başlığı geçtiğimiz haziran ayında yasaklamıştı. Platform, cuma günü de resmi olmayan Trump yanlısı başlık olan r/donaldtrump'ı yasakladığını açıklamıştı. Platform tarafından yapılan açıklamada başlığın "ABD Kongre Binası'ndaki şiddetle ilgili son günlerde tekrarlanan politika ihlalleri" nedeniyle yasaklandığını belirtmişti.