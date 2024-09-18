Discord’a Uçtan Uca Şifreleme Geliyor

Geçmişten bugüne birçok platformun kullanmaya başladığı uçtan uca şifreleme sistemine artık Discord da geçiyor.

Birçoğumuzun hem iş hem de eğlence amaçlı kullandığı ve günümüzün birçok saatini kullanarak geçirdiğimiz Discord, uçtan uca şifrelenmiş sesli ve görüntülü sohbet özelliğini hayata geçiriyor. Bu gelişmeyi kısaca özetlemek gerekirse tıpkı WhatsApp’ta olduğu gibi artık Discord bile Discord’daki kullanıcıların konuşmalarına erişemeyeceği anlamına geliyor.

Son yıllarda uçtan uca şifreleme (E2EE) teknolojisi, iMessage, WhatsApp, Signal ve Messenger gibi popüler uygulamalar tarafından yaygın olarak kullanılmaya başladı. Discord ise başlangıçta çevrim içi bir şekilde oyun oynayan kullanıcılar arasında sesli sohbet olanağı sağlama amacı güden bir platform olarak doğmuştu ancak zamanla çok çeşitli insan gruplarının bir araya gelip etkileşim kurabileceği bir platform hâline geldi.

Şu anda aylık 200 milyon kullanıcısı bulunan Discord, geçen yıl uçtan uca şifreleme özelliğini platformuna entegre etmeye başlayacağını duyurmuştu. Keza şirket bu duyurusunun beraberinde anlık olarak milyonlarca insanın Discord üzerinden sohbet ettiğini belirtmişti.

Discord’un uçtan uca şifrelemesi hangi alanları kapsıyor?

Bugün ise Discord bu teknolojiyi kullanıcılarına sunmaya başladı. Discord'un ses ve video altyapısından sorumlu yazılım mühendisi Stephen Birarda, "Bugün grup DM'leri ve ses kanallarını uçtan uca şifrelemeyi kullanacak şekilde taşımaya başlayacağız." açıklamasını yaptı. Birarda, kullanıcıların sesli sohbetlerin uçtan uca şifrelendiğini doğrulayabilme imkânına sahip olacağını belirtti.

Buradaki asıl önemli nokta özel mesajların şifrelenmeyeceği kısmında. Birarda yaptığı açıklama ile birlikte özel mesajların uçtan uca şifrelenmeyeceğini açıkladı ve bu durumu “Güvenlik, ürünümüz ve politikalarımızla iç içedir. Ses ve videolar uçtan uca şifrelenecek olsa da Discord'daki özel mesajlar içerik moderasyonu yaklaşımımızdaki yerini koruyacak ve uçtan uca şifrelenmeyecek.” ifadelerini kullanarak özetledi. Birarda son olarak şirketin siber güvenlik danışmanlık firması Trail of Bits tarafından incelenen şifreleme protokolü hakkında bir makale yayınlayacağını ve bu protokolü açık kaynak olarak paylaşacaklarını duyurdu.

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