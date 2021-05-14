Discord, Kuruluşunun 6. Yılında Yeni Logosunu Duyurdu

Dünyanın en popüler oyun içi iletişim programlarından bir tanesi olan Discord, kuruluşunun 6. yılında logosunu değiştirdi. Kurulduğundan beri bir ilk olan bu değişiklik, uygulamaya yeni bir hava katacak gibi görünüyor.

150 milyondan fazla kullanıcıya hizmet vermekte olan dünyanın en popüler iletişim yazılımlarından Discord, kullanıma sunulmasının 6. yılında yeni bir logo kullanmaya başladı. Şirket tarafından yapılan açıklamalarda, yeni logonun nasıl olduğu ve neden bir değişiklik yapma gereksinimi hissedildiğine değinilirken hem mevcut hem de yeni logonun çıkış hikayesi, tüm detaylarıyla anlatıldı.

Discord yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre mevcut logoda bulunan gülen yüz simgesi, "Clyde" ismine sahipmiş. Pek çok kullanıcının bundan haberdar olmadığını vurgulayan geliştiriciler, logoda bir de hata olduğunu ancak bu hatanın yalnızca kartal gözlü kullanıcılar tarafından tespit edilebileceğini söylüyor. Daha önce fark ettiniz mi bilinmez ancak bu logo simetrik bir yapıya sahip değilmiş.

Discord'un 6 yıldır değiştirilmeyen logosu işte böyle görünüyordu

Discord'un 6. yıl dönümünde hem bu hatayı düzeltmek hem de kullanıcılara yeni bir deneyim sunmak isteyen geliştiriciler, logonun nasıl değiştirileceği üzerinde defalarca toplantı yapmışlar. Hatta bu süreçte de onlarca yeni tasarım oluşturan geliştiriciler, bu tasarımların çoğundan vazgeçmişler. Dilerseniz hemen, yeni logoya karar verilene kadarki sürede tasarlanan o logo taslaklarına bakalım.

Clyde, ilk kez tasarlandığında sohbet balonu gibi görülen bir bölümün içinde duruyordu. Geliştiriciler o yıllarda, bu sınırlı alanı Clyde'ın evi olarak nitelendirmişler. Ancak yeni logo toplantılarında Clyde'ın sıkışıp kaldığına karar veren yöneticiler, aldıkları bir kararla da Clyde'ı özgürleştirmek istemişler. Bunun için de yeni logoda, o sohbet balonu gibi görünen tasarım kaldırılmış.

Yeni logoda yaptıkları değişikliklerden de bahseden geliştiriciler, Clyde'ın artık daha dostane bir görünüme sahip olduğunu ifade ediyorlar. Bu bağlamda, yüz şeklindeki tasarımın keskin hatlarının yumuşatıldığından bahseden geliştiriciler, kulak gibi görünen çıkıntıların tasarımın kendisiyle bütünleştirildiğini belirtiyorlar. Benzer bir şekilde gülümseme ifadesi de artık daha sevimli duruyor.

Discord'un yeni logosu, işte böyle görünüyor

Bu arada, Discord geliştiricilerinin logoyla ilgili yaptıkları tek değişiklik, Clyde'ın yeniden tasarlanması değil. Şirket, hazırladığı yeni logoda daha farklı bir renk tonu kullanıyor. Geliştiricilere göre bu yeni renk tonu, Discord'un daha canlı ve daha parlak görünmesini sağlıyor. Ayrıca Discord uygulamasını ya da internet sitesini açtığınızda, artık yeniden tasarlanmış olan bir "Discord" ibaresi ile karşılaşacaksınız. Bu tasarım ise şöyle görünüyor olacak;

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre yeni logo ve Discord tabiri, an itibarıyla tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebiliyor. Dilerseniz sizler de Discord'un yeni logosuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.