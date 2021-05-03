Henüz birkaç hafta öncesine kadar Microsoft tarafından satın alınacağı iddiaları ile gündeme gelen Discord, Sony ile ortaklık kurdu. Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan tarafından yapılan duyuruda, Discord'un 2022'de PlayStation Network'e entegre edileceği açıklandı.

Discord, dünya genelinde aylık 140 milyondan fazla kullanıcısı olan ve yükselişine devam eden bir uygulama olarak son dönemde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Öyle ki, geçtiğimiz haftalarda bazı dedikodular, Microsoft'un gözlerinin Discord'da olduğunu ve Discord'u satın alabilmek için 10 milyar dolar gibi bir ödemeyi gözden çıkardığını ortaya koymuştu. Microsoft'un son dönemde oyun dünyasına yönelik attığı cesur adımlar da düşünülünce kulağa mantıklı gelen bu satın alma işlemi gerçekleşmedi.

Ancak anlaşılan o ki Discord ile ilgili planları olan tek şirket Microsoft değil. Oyun sektörünün bir diğer yıldızı olan Sony de bu yarışın içinde. Sony Interactive Entertainment'ın CEO'su Jim Ryan'dan gelen bir açıklamaya göre, Sony ile Discord 'sosyal oyun deneyimini iyileştirmek için' ortaklık kurdu bile.

Discord 2022'de PlayStation Network'e entegre edilecek:

Ryan tarafından yapılan açıklamada ''Ekiplerimiz ile birlikte Discord'u PlayStation Network'teki sosyal ve oyun deneyiminizin bir parçası haline getirmek için şimdiden sıkı çalışıyoruz. Amacımız, Discord ve PlayStation deneyimlerini gelecek yılın başlarında konsolda ve mobil cihazlarda bir araya getirerek arkadaşların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarken eğlenmelerine ve daha kolay iletişim kurmalarına olanak sağlamak'' ifadelerine yer verildi.

Tabii ki henüz bu entegrasyonun detaylarının nasıl olacağı ve tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağı gibi kesin bilgiler yok. Öte yandan Xbox ile Discord entegrasyonunun uzun yıllardır yapılabildiğini biliyoruz. Fakat bu entegrasyon oldukça kısıtlı ve yalnızca Discord'daki arkadaşlarınızın hangi oyunu oynadığınızı görmesi gibi kısıtlı özelliklere sahip. Sony & Discord ortaklığının bundan daha detaylı bir işbirliği getireceği düşünülüyor.

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