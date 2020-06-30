Oyun camiasının buluşma mekânlarından olan ünlü uygulama Discord, bundan böyle yalnızca oyun severlere değil, her türden topluluğa platform sunacağını açıkladı. Discord, yeniden yapılandırma sürecinde güvenliğe de ayrıca önem vereceğini belirtti.

Video oyunu tutkunu oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı iletişim uygulaması Discord, radikal bir yeniden yapılandırmaya gidiyor. Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve web sürümleriyle 250 milyonun üzerinde kullanıcıyı bir araya getiren Discord, bundan böyle ister oyun, ister başka camialar olsun, isteyen her kullanıcıya istediği başlıkta sohbet sunucusu açma ve arkadaşlarıyla iletişime geçme imkânı sağlayacak.

Şirketten yapılan açıklamada, şimdiye kadarki kullanıcıların çoğunun oyun yoluyla platforma geldiği ve bundan dolayı minnettar olunduğu belirtilirken, bugün birçok Discord kullanıcısının uygulamayı günlük iletişim için kullandığına dikkat çekildi. Blog sayfasından açıklama yapan şirket, 'Müzik, kitaplar ve sanat hakkındaki düşüncelerinizi paylaşıyor, kendiniz olmak için sunucular yaratıyor ve arkadaşlarınızla güzel şeyler tecrübe ediyorsunuz' ifadelerini kullandı.

Neler değişecek?

Esas olarak, bu yeniden yapılandırma, şu anki ve yeni Discord kullanıcıları için sunucu kurmayı kolaylaştıran 'modernleştirilmiş' kabul deneyimi ve güncellenmiş şablonlar demek oluyor. Bunun yanı sıra, Discord kullanıcı güvenliğinin ana odak noktalarından biri olacağını da iddia ediyor. Şirket, 'beyaz üstünlüğünü savunanlara, ırkçılara ve Discord'u kötülük için kullanmayı isteyenlere karşı kararlı bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz' dedi. Discord, bunların yanı sıra yüzlerce hatayı düzelttiklerini, ayrıca ses ve video kapasitesini de yüzde 200 artırdıklarını söyledi.

Uygulamanın internet sitesinde de değişiklere ilişkin ipuçları görülüyor. Uygulamanın marka sloganı 'Konuştuğunuz mekânınız' olarak değiştirilirken, açılış sayfasında oyun oynamaya yalnızca bir kez değiniliyor. Discord, yeniden yapılandırmada kullanıcıların oyun dışındaki bir araya gelme nedenlerinin önemine vurgu yapsa da, bu değişiklikte mali riskler ve daha ana akım isteklerin de etkili olduğu düşünülüyor.

Blog gönderisinin sonuna doğru manidar bir şekilde '100 milyon dolar ek finansman'dan bahseden Discord'un son fonlama evresinde 2 milyar dolarlık değerlemede 150 milyon dolarlık bir artış görülmüştü. Bu, şirketin oyunlar için kendi dijital mağaza önünü deneyimlediği 2018 yılındaydı. O günden bugüne, özellikle son aylardaki koronavirüs pandemisi nedeniyle çok şey değişti. Bu yılın başından bu yana, uygulamayı günlük olarak kullanan kişi sayısı ABD'de yüzde 50, İspanya ve Fransa'da yüzde 100, İtalya'da ise yüzde 200 arttı.

Bloomberg'de çıkan bir habere göre, Discord bu istatistikleri ek sermaye toplamak için bir fırsat olarak gördü ve yatırımcılarla 3 milyar dolar ile 4 milyar dolar değer biçme için görüşmeler yapmaya başladı. Engadget'a konuşan bir Discord yetkilisi de, blog gönderisinde bahsedilen 100 milyon dolarlık yatırımın yeni finansman olduğunu doğruladı. Bu durumda şirkete daha yüksek bir değer biçildiği söylemekte bir sakınca yok.