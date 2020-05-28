Çevrimiçi oyun oynarken arkadaşlarınızla sesli bir şekilde iletişim kurmanız gerekebilir. İşte bugünkü yazımızın konusu olan Discord da bunu yapabilmenizi sağlıyor. Bu yazımızda sizlere Discord nedir ve nasıl kullanılır sorularının cevabını veriyoruz. Hoş geldiniz.

Çevrimiçi oyunlar oynuyorsanız ve bu oyunda arkadaşlarınız ile iletişim kurmanız gerekiyorsa bunun için internette çeşitli programlar bulunuyor. Bu tür programlar genelde oyun içi konuşmadan daha iyi bir iletişim sunduğu için tercih ediliyor. Bu programlardan biri de bu yazımızda bahsedeceğimiz Discord.

Bu yazımızda sizlere Discord nedir, nasıl kullanılır sorularının cevabını vereceğiz. Bunun yanı sıra Discord ile yapabileceklerinizi anlatacak ve platformda kullanabileceğiniz birkaç tavsiye vereceğiz.

Discord nedir?

Discord, basitçe bahsetmek gerekirse bir sohbet programıdır. Aynı Skype veya TeamSpeak gibi farklı insanlarla internet üzerinden sesli ve yazılı bir şekilde iletişim kurabilmenizi sağlar. Genellikle çevrimiçi bilgisayar oyunları oynayan kişiler tarafından tercih edilen Discord sesli ve yazılı iletişimin yanında video aramalarını da destekler ve canlı yayın açabilmenize imkan verir. Yani sesli olarak konuştuğunuz kişilere yayın yapabilirsiniz.

Discord nasıl kullanılır?

Adım #1: Discord’u indirin. (Android, iPhone ve iPad, Windows, MacOS)

Discord’u indirin. (Android, iPhone ve iPad, Windows, MacOS) Adım #2: Programı kurun ve gerekli ayarlamaları yapın (Mikrofon / kulaklık ayarları vs.)

Programı kurun ve gerekli ayarlamaları yapın (Mikrofon / kulaklık ayarları vs.) Adım #3: Bir sunucu bulun ya da kendi sunucunuzu oluşturun.

Bir sunucu bulun ya da kendi sunucunuzu oluşturun. Adım #4: Arkadaşlarınızı davet edin.

Discord’un ana çalışma prensibi sunucular üzerine kurulu. Yani eğer arkadaşlarınızla veya bir toplulukla iletişim kurmak istiyorsanız, bunun için bir sunucu kurulması gerekiyor. Bu sunucuyu isterseniz ücretsiz olarak kendiniz kurabilirsiniz, isterseniz kurulmuş bir sunucuya katılabilirsiniz. Discord sunucu kurmak için herhangi bir ücret talep etmiyor.

Bu sunucular isteğe göre özel ve herkese açık olabiliyor. Herkese açık sunuculara girmek için tek bir tık yetiyor. Özel olan odalar içinse Discord tarafından isteğe bağlı olarak tek seferlik ya da sürekli bir davetiye kodu oluşturuluyor. Bu tür odalara girmek için bu davetiye kodunu bilmek zorundasınız. Aynı şekilde bir arkadaşınızın sunucuya katılması için bu davetiye kodunu ona atmalısınız.

Kurduğunuz sunucuda sesli ve yazılı iletişim için ayrı odalar kurabilirsiniz. Bu odalar için de herhangi bir sınır bulunmuyor. Eğer ekibinizle CS:GO, LoL, Rainbow Six: Siege gibi farklı oyunlar oynuyorsanız ve kalabalık bir sunucunuz varsa, bir karışıklık oluşmaması amacıyla her oyun için farklı odalar oluşturabilirsiniz.

Discord’u diğer platformlardan ayıran ne?

Kullanıcı dostu, kolay kullanılabilir arayüz.

Performans düşüklüğü yaşatmıyor.

Kullanıcılara rol ve yetki atanabiliyor.

Aynı ilgi alanına sahip kişiler kolayca ortak bir sunucuda buluşabiliyor.

Discord, aslında internet üzerinde bulunabilecek ücretsiz sesli iletişim programlarından yalnızca bir tanesi. Ancak bu platformu diğerlerinden ayıran çok daha iyi özellikler var. Bunlardan biri de genellikle daha yaygın olarak kullanılan Skype ve Slack gibi uygulamaların iyi özelliklerini bir araya getirmesi. Bunun yanı sıra Discord, kullanıcı dostu ve kolay kullanılabilir bir arayüze sahip.

Çevrimiçi rekabetçi oyunlar oynarken arkada çalışan bir sesli sohbet programının oyun performansını düşürmesini istemezsiniz. Discord, diğer sesli sohbet programlarının aksine oyun performansına neredeyse hiç negatif etki etmediği için oyuncuların bir numaralı tercihi haline gelmiş durumda.

Bunun yanı sıra Discord’da kurduğunuz bir sunucuda, sunucu içerisindeki kişilere rol atayabiliyorsunuz. Bu şekilde herkese belirli yetkiler verebiliyor ve kimlerin sunucuda söz sahibi olacağını seçebiliyorsunuz. Elbette bu sadece yetkiler için geçerli değil. Dilerseniz sunucudaki kişilerin ilgi alanlarını veya oynadığı oyunları göstermek için de roller verebilirsiniz.

Discord’da yapılabilecekler:

Sunucuya bot ekleyin

Arkadaş ekleyin

Hesaplarınızı birbirine bağlayın ve profil oluşturun

Kimi duyacağınızı ve göreceğinizi kontrol edin

Sunucuya bot ekleyin

Discord’un en iyi özelliklerinden biri, sunuculara bot eklenebilmesi. Discord botları genellikle sunucularda müzik çalmaları için bulunuyor ancak bunun dışında da botlar bulunabiliyor. Bu botlarla sunucuya bazı eğlenceli özellikler ve oyunlar getirebilirsiniz. Sunucuda bulunan kişilerin puan kazanması veya Pokemon gibi oyunlarla birbiriyle çarpışması da bu botlarla yapabileceğiniz şeyler.

Arkadaş ekleyin

Discord’da sesli veya yazılı iletişime geçmek için yalnızca sunucu kurmak veya bir sunucuya katılmak gerekmiyor. Discord, arkadaşlarınızla birebir veya konferans şeklinde aramalara da izin veriyor. Bu arkadaşlarınızla direkt olarak iletişime geçmek için de bu kişileri arkadaş listenize ekleyebiliyorsunuz.

Arkadaş eklemek için girdiğiniz sunucudaki kişi listesini kullanabilirsiniz. Bunun dışında programdaki Friends sekmesine giriş yaparak arkadaşınızın kullanıcı adı ve Discord Tag’ini girerek onu bulabilirsiniz. Discord Tag’i, programı açtığınızda sol alt tarafta isminizin altında gördüğünüz #XXXX şeklindeki sayılardır.

Hesaplarınızı birbirine bağlayın ve profil oluşturun

Discord, sosyal medya hesaplarınızı uygulamayla birbirine bağlamanıza imkan veriyor. Bu şekilde sunucuda bulunduğunuz kişiler kolay bir şekilde sosyal medya hesaplarınıza erişebiliyorlar. Elbette bağlayabileceğiniz hesaplar sosyal medya hesaplarınızla sınırlı değil. Xbox, Spotify, Steam, Twitch, YouTube gibi çeşitli hesaplarınızı da Discord profilinize bağlayabiliyorsunuz.

Kimi duyacağınızı ve göreceğinizi kontrol edin

Birileriyle aynı sunucuda bulunuyor olmanız o kişiyi duymak veya görmek zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Sosyal medyada görmek istemediğiniz bir kişiyi engelleyebildiğiniz gibi, Discord’da da duymak istemediğiniz kişiyi susturabiliyor veya görmek istemediğiniz kişiyi direkt olarak engelleyebiliyorsunuz.

Eğer sunucuyu siz kurduysanız veya kurucu tarafından yetkilendirildiyseniz, olayı bir tık daha ileri taşıyarak o kişiyi tamamen susturabilir, sunucudan atabilir veya süresiz bir şekilde engelleyebilirsiniz. Bu şekilde yalnızca sizinle değil, o sunucudaki kimseyle sunucu içerisinde bir daha iletişime geçmemesini sağlayabilirsiniz.

Discord Nitro nedir?

Discord tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor olsa da uygulamanın bir de isteğe bağlı bir ücretli abonelik sistemi bulunuyor. Bu aboneliğin adı da Discord Nitro. Aylık 10 dolar (68 TL) vererek abone olabileceğiniz Discord Nitro, hali hazırda ücretsiz olarak kullandığınız Discord’da daha fazla özelliğe erişebilmenizi sağlıyor.

Discord Nitro aboneleri, sunuculara daha büyük dosyalar yükleme hakkı kazanıyor. Bunun yanı sıra Discord’da yayın açmanızı sağlayan Go Live özelliğini kullanarak 4K’ya kadar yayın yapabilmenize de olanak veriyor. Nitro üyeleri, profillerini daha çeşitli şekilde özelleştirebiliyor ve kendi belirledikleri bir Discord Tag’ine sahip olabiliyorlar. Bunun yanı sıra kendi yaptıkları emojileri de sunuculara ekleyip kullanabiliyorlar.

Discord nedir, nasıl kullanılır gibi soruları cevapladığımız ve Discord hakkında farklı tavsiyeler verdiğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eğer sizlerin de Discord hakkında vermek istediği bilgiler veya kullandığınız Discord alternatifi bir program varsa bunları yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi yazılarımızın devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.