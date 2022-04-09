Dişi Sivrisinekleri Öldüren Yeni Bir Tür Geliştirildi

Doğanın dengesinin korunması amacıyla özellikle karıncalar, örümcekler, sineklerin büyük bir önem taşıdığını biliyoruz. Ancak bir şirket, bu konuyu görmezden gelerek hastalıklardan korunmak amacıyla dişi sivrisinekleri yok eden yeni bir tür geliştirdi.

Yaz aylarının gelmeye başlamasıyla birçoğumuzun kabusu olan sivrisineklerde yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Oldukça sinir bozucu olan bu canlıların ısırıklarından korunmak için ise spreyler ve ilaçlar olsa da bir şirket bu sorunu kökten çözmek amacıyla ilginç bir yöntem geliştirdi.

Oxitec adlı böcek mühendisliği şirketi sıklıkla ‘garip’ haberlerle gündeme geliyor. Şirketin bu defa imza attığı proje ise dişi sivrisinekleri öldürebilecek yeni bir böcek türü geliştirmek oldu. Gelin, bu tepki çeken projenin detaylarına birlikte bakalım.

Doğadaki dişi sivrisinekleri öldürüp, erkekleri bırakıyorlar

Biliyorsunuz ki sivrisineklerin sadece dişileri insanları ısırıyor. Bu sebeple de Oxitec, yeni geliştirdiği bir böcek türüyle dişi sivrisinekleri yok edecek bir gen üretti. Meksika’da yakalanan sivrisineklerden elde sivrineklere özel bir gen eklenerek OX5034 adı verilen yeni bir tür elde edildi. Bu yeni tür erkek sivrsinekler, doğada bir dişiyle çiftleştiğinde ise doğurganlığı büyük ölçüde kısıtlayarak gelecek nesil dişi sivrisinekleri öldürüyor. Şirket, sadece dişi sivrisineklerin ısırdığını söylerek en büyük amaçlarının Aedes cinsi sivrisinekler yoluyla sarı humma ve diğer ciddi hastalıkların insanlara bulaşmasını engellemek olduğunu açıkladı.

Yine de şirketle aynı fikirde olmayan ve bunun doğaya ciddi anlamda zarar verdiğini söyleyen çok fazla sayıda insan var. LA Times’ın haberine göre Brezilya’daki bir mahallede bu amaçla sivrisinek nüfusunun yüzde 95 oranında azaltıldığı iddia edildi. Keys projesi adıyla yapılan bu uygulamaya dair verilerin ise büyük bir kısmının yayınlanmadığı söylendi. Bölgedeki insanlar konuyla ilgili olarak yeterince bilgilendirilmediklerini ve “Bu deneyin bir zorbalık” olduğunu söylerken, projeye dahil olan herkesin aynı oranda suçlu olduğunu öne sürdü.