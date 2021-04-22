Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birlikte fotoğrafları ortaya çıkan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, şahsı tanımadığını, bir randevuda eşlikçi olarak orada bulunduğunu ifade etti.

Şirketin battığı, CEO Faruk Fatih Özer'in ise yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex ile ilgili gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor. Kısa süre önce Thodex CEO'sunun söz konusu skandalın neden yaşandığı ile ilgili itiraf dolu veda mektubu ortaya çıkmışken; konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.

Thodex skandalı sonrası şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer ile fotoğrafları sosyal medyada yayılmaya başlanan Bakan Çavuşoğlu, söz konusu fotoğraf ile ilgili olarak yaptığı paylaşımda Faruk Fatih Özer'i şahsi olarak tanımadığını; Özer'in Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı'nın oğlu Mert Sancaklı'ya verilen bir randevuda eşlikçi olarak orada bulunduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili olarak henüz Saffet Sancaklı ya da Mert Sancaklı tarafından bir açıklama gelmezken; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde oldu;

"Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’i tanımıyorum. Şahsın sosyal medyada dolaşan fotoğrafı; 26 Aralık 2019’da Kocaeli Mv. Saffet Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’ya verdiğimiz randevuya eşlik ettiği ziyarette çekilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."