Türkiye'de de oldukça sıkı bir kullanıcı kitlesine sahip olan Disney+, 2025 yılına ilişkin bir ön izleme videosu paylaştı. Bu video, platformun gelecek yıl yayımlayacağı içeriklere birer bakış atmamızı sağladı.
Paylaşılan videoya baktığımızda 2025 yılının Disney+ için oldukça hareketli geçeceğini görüyoruz. Zira daha şimdiden paylaşılmış 10 kadar içerik bulunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Disney+'ın ön izleme videosuna yakından bakalım.
Disney+'ın 2025'te yayımlayacağı içerikler:
- Alien: Earth (FX)
- The Bear 4. sezon (FX)
- Andor 2. sezon
- Chad Powers
- Daredevil: Born Again (Marvel)
- Good American Family
- Goosebumps: The Vanishing
- Ironheart (Marvel)
- Paradise
- Percy Jackson and the Olympians 2. sezon
- Star Wars: Skeleton Crew
- The Handmaid’s Tale 6. sezon
Bu arada; Star Wars: Skeleton Crew'in 3 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacağını belirtelim.