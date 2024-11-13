Disney+, 2025'te Yayımlayacağı Dizi ve Filmleri Açıkladı [Video]

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Disney+, 2025'te Yayımlayacağı Dizi ve Filmleri Açıkladı [Video]
Disney+, 2025 yılı için ön izleme videosu paylaştı. Böylelikle platformun gelecek yıl yayımlayacağı dizi ve filmler belli olmuş oldu.

Türkiye'de de oldukça sıkı bir kullanıcı kitlesine sahip olan Disney+, 2025 yılına ilişkin bir ön izleme videosu paylaştı. Bu video, platformun gelecek yıl yayımlayacağı içeriklere birer bakış atmamızı sağladı.

Paylaşılan videoya baktığımızda 2025 yılının Disney+ için oldukça hareketli geçeceğini görüyoruz. Zira daha şimdiden paylaşılmış 10 kadar içerik bulunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Disney+'ın ön izleme videosuna yakından bakalım.

Disney+'ın 2025'te yayımlayacağı içerikler:
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  • Good American Family
  • Goosebumps: The Vanishing
  • Ironheart (Marvel)
  • Paradise
  • Percy Jackson and the Olympians 2. sezon
  • Star Wars: Skeleton Crew
  • The Handmaid’s Tale 6. sezon

Bu arada; Star Wars: Skeleton Crew'in 3 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacağını belirtelim.

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