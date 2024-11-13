Disney+, 2025 yılı için ön izleme videosu paylaştı. Böylelikle platformun gelecek yıl yayımlayacağı dizi ve filmler belli olmuş oldu.

Türkiye'de de oldukça sıkı bir kullanıcı kitlesine sahip olan Disney+, 2025 yılına ilişkin bir ön izleme videosu paylaştı. Bu video, platformun gelecek yıl yayımlayacağı içeriklere birer bakış atmamızı sağladı.

Paylaşılan videoya baktığımızda 2025 yılının Disney+ için oldukça hareketli geçeceğini görüyoruz. Zira daha şimdiden paylaşılmış 10 kadar içerik bulunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Disney+'ın ön izleme videosuna yakından bakalım.

Disney+'ın 2025'te yayımlayacağı içerikler:

Alien: Earth (FX)

The Bear 4. sezon (FX)

Andor 2. sezon

Chad Powers

Daredevil: Born Again (Marvel)

Good American Family

Goosebumps: The Vanishing

Ironheart (Marvel)

Paradise

Percy Jackson and the Olympians 2. sezon

Star Wars: Skeleton Crew

The Handmaid’s Tale 6. sezon

Bu arada; Star Wars: Skeleton Crew'in 3 Aralık 2024 tarihinde yayımlanacağını belirtelim.