Marvel, hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri yeni filmi Thunderbolts* için bir fragman yayımladı. Film, 2 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek.

Marvel Studios, bir süredir "Thunderbolts*" isimli bir film üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek yıl vizyona girecek filmin, yılın en yüksek hasılat yapan yapımı olması bekleniyor.

Şimdiyse Marvel hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri Thunderbolts* ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Şirket, yaklaşmakta olan film için yeni bir fragman yayımladı. 4 dakika uzunluğundaki fragman, filmden neler bekleyebileceğimizi gözler önüne seriyor.

Thunderbolts* için yayımlanan yeni fragman

Thunderbolts*'un bu denli büyük ilgi görmesinin temel nedeni, oyuncu kadrosu ve karakterler. Filmde, Bucky Barnes (Sebastian Stan), Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), John Walker (Wyatt Russell) ve Ghost (Hannah John-Kamen) gibi karakterleri göreceğiz. Marvel'ın kötü karakterleri, bu filmde bizzat hükûmet tarafından görevlendirilecekler.

Thunderbolts* eğer her şey yolunda giderse 2 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek. Filmin, vizyondan kalktıktan bir süre sonra da Disney+'a eklenmesi bekleniyor.