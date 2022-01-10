Gazeteci Birsen Altuntaş, bugün kaleme aldığı yazısında Disney+’ın Türkiye’de ağustos ayında hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Altuntaş’ın kaynağının ne olduğu bilinmezken, Disney tarafından henüz bir açıklama gelmedi.

Kasım 2019’da hizmet vermeye başlayan ve Disney’in tüm yapımlarına ve daha fazlasına yer veren bir platform olarak bugüne kadar başarı kazanan Disney+, geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye’de de hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Platform, ülkemizde ne zaman hizmet vereceğini resmen açıklamamış olsa da geçtiğimiz günlerde yeni bir gelişme yaşanmış, RTÜK’ten yayın lisansı almıştı.

Disney+, Türkiye'yi de kapsayan Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan bazı ülkelerdeki çıkış hedefini 2022 yılının yaz ayları olarak duyurmuştu. Disney+’ın bu yılın yaz aylarında Türkiye’ye geleceğini biliyor olsak da bugün, tarih aralığını daha da daraltan bir gelişme yaşandı.

"Disney+, ağustos ayında Türkiye’ye geliyor"

Gazeteci Birsen Altuntaş, bugün TV100’de kaleme aldığı yeni haberinde daha önce duymadığımız bir bilgiye yer verdi. Dizi ve magazin dünyasındaki yeni gelişmeleri kaleme alan bir yazı paylaşan Altuntaş, ‘Hafsanur Sancaktutan nereyle görüşüyor?’ başlığında Disney+’ın Türkiye’ye geleceği zamanı kesinleşmişçesine açıkladı. Altuntaş’ın yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Ülkemiz pazarına ağustos ayında bomba transferlerle girecek olan Disney Plus'ın birçok başarılı yıldızın yeni adresi olacağına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.”

Birsen Altuntaş’ın bu bilgiyi nereden aldığı paylaşılmazken Disney+ tarafından da konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla bu açıklamayı tamamen ciddiye almak yerine bir iddia olarak değerlendirmekte fayda olabilir.