Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney’in çevrimiçi dizi ve film yayın platformu Disney Plus’a 10 yıllık yayın lisansı verdi. Böylelikle Disney Plus’ın Türkiye faaliyetlerini başlatması için önünde hiçbir engel kalmadı.

Dünyanın en büyük medya şirketi The Walt Disney Company, Kasım 2019’da Netflix’e rakip olacak çevrimiçi dizi ve film izleme platformu Disney Plus’ı hizmete açmıştı. Disney’in bugüne kadar imzasını attığı tüm eski ve yeni yapımların olduğu bu platform, ne yazık ki aradan geçen 2 yıldan fazla süreye rağmen henüz ülkemize gelemedi.

Fakat özellikle son günlerde Disney Plus’ın Türkiye’ye gelme sürecinde büyük hızlanmalar yaşandığını gördük. Disney’in Recep İvedik serisi için Şahan Gökbakar ile görüştüğü haberinin ardından Aras Bulut İynemli’nin Atatürk’ü canlandıracağı filmin Disney Plus’ta yaşayacağını öğrenmiştik. Bugünse Disney Plus hakkında en büyük gelişmelerden biri yaşandı.

Disney Plus artık Türkiye'de resmen faaliyet gösterebilir

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Disney Plus’a Türkiye’de 10 yıl boyunca yayın yapabilmesini sağlayacak yayın lisansını verdi. Toplantı gerçekleştiren RTÜK, Disney Plus’ın ‘internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık’ lisans başvurusunu görüştü. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren kuruluşa istediği lisans verildi.

Netflix, Amazon Prime ve henüz ülkemize gelmeyen ve önümüzdeki aylar içinde Türkiye’de hizmete girecek HBO Max rakibi Disney Plus, Disney, Pixar, Marvel, Star Wars ve National Geographic yapımlarının yanı sıra yerli yapımlara da yer verecek. 2022 yılında ülkemizde hizmet vermeye başlaması beklenen platformun nasıl bir fiyatlandırmaya sahip olacağıysa henüz bilinmiyor.