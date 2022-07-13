İnsanlığın uzayla ve evrenle ilgili bilgisinin tarihini daha iyi anlamanızı sağlayacak, birbirinden keyifli belgeselleri listeledik!

İçinde bulunduğumuz günler, uzay bilimleri için tarihi kabul edilen günler. Geçtiğimiz yılın sonunda James Webb Uzay Teleskobu çok çok uzaklara doğru yola çıkmıştı ve nihayet geçtiğimiz günlerde yakaladığı ilk görüntüler paylaşıldı. Bu heyecan verici gelişme, insanlık tarihi için önemli bir dönemin başlangıcı çünkü James Webb'in bize daha önce bilmediğimiz pek çok şeyi göstereceği düşünülüyor.

Hepimiz gelen büyüleyici fotoğraflar karşısında heyecanlanıyoruz, peki önemini tam olarak anlıyor muyuz? Bu soruya 'evet' diyebilmeniz için, uzay bilimleri tarihini, insanların uzaydaki yolculuğunu ve evrenin sınırlarını keşfetmenizi sağlayacak, Disney+'ta izleyebileceğiniz 5 belgeseli derledik.

Henüz Disney+ üyesi değilseniz, listemizde yer alan tüm filmleri ve daha fazlasını izlemek için buraya tıklayarak Disney+'a üye olabilirsiniz.

Uzay bilimleri ve evren ile ilgili Disney+'ta izleyebileceğiniz birbirinden başarılı 5 belgesel

Harika bir anlatım ve görseller ile serinin son parçası: Cosmos: Yeni Dünyalar

Söz konusu evreni daha iyi anlamak olduğunda, bunu her açıdan ele alıp eşsiz bir dille aktaran Cosmos belgesel serisi şüphesiz akla gelen ilk seçenek oluyor.

Carl Sagan'ın aynı adlı orijinal serisinden uyarlanan efsane belgesel serisinin son halkasında da ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson bizi evrenin farklı köşelerine, farklı sorulara yanıt bulmak için harika bir yolculuğa çıkarıyor. En karmaşık konuları bile kavramanızı sağlayacak bu belgesel serisini henüz izlemediyseniz, mutlaka izlemelisiniz.

Bilimi her yönüyle daha iyi kavramak isteyenlere: Stephen Hawking ile Deha

Çağımızın şüphesiz en büyük bilim insanlarından biri olan, hatta Einstein'dan bu yana gelmiş geçmiş en büyük teorik fizikçi olarak kabul edilen Stephen Hawking'den bilimin en karmaşık sorularına uygulamalı cevaplar almak ister miydiniz?

2016 yılında yayınlanan belgesel serisinde bir grup gönüllü ile Hawking, insanlığın binlerce yıl boyunca sorduğu en zorlu ve karmaşık sorulara cevap arıyor. Üstelik bunu herkesin anlayabileceği eğlenceli ve basit bir yolla yapıyor. Evrenin başlangıç noktasının neresi olduğundan, bir gün zaman yolculuğu yapıp yapamayacağımıza kadar pek çok sorunın cevabı Stephen Hawking ile Deha'da.

İnsanlığın uzay görevlerinin en önemli adımına yakından göz atın: Apollo: Ay'a Dönüş

Çıplak gözlerle parlak yıldızları, gezegenleri ve meteorları gözlemlediğimiz günlerden, uzayın derinliklerine uzay araçları ve teleskoplar gönderdiğimiz günlere olan binlerce yıllık yolculuğumuzda en önemli adımlardan biri şüphesiz Ay'a olan yolculuk denemelerimizdi.

Apollo Projesi'nin her aşamasına tanıklık ederek uzay görevlerinin neden insanlık için bu kadar zorlu ve önemli olduğunu anlayacağınız Apollo: Ay'a Dönüş'ü mutlaka zaman ayırıp izlemelisiniz.

Uzaya yola çıkan araçların zorlu yolculukları ve arkasındaki mühendislik harikası detayların hikayesi: Görevimiz Güneş

Dünya genelinde pek çok ülkenin uzay ajansları ve hatta özel şirketler uzaya sık sık roketlerle uydular fırlatıyor, özel misyonları olan uzay araçlarını milyonlarca kilometre uzağa gönderiyor. Bu yolculuğun arkasında ise uzun yıllar devam eden çalışmalar ve mühendisliğin sınırlarının zorlanması yatıyor.

Sistemimizin yıldızı Güneş'i yakından tanımak için gönderilen ve son olarak geçtiğimiz aylarda 'Güneş'e dokunduğu' haberleri ile gündeme gelen uzay aracı Parker Solar Probe'un hikayesi, tüm uzay görevlerinin nasıl bir çabanın sonucu olduğu ve bilim dünyasına neler vadettiği hakkında fikir verecek.

Uzay yolculuklarında çığır açan SpaceX'in hikayesi: SpaceX'in İçinden Mars

Tabii uzay deyince artık aklımıza Elon Musk ve SpaceX de geliyor. Çünkü SpaceX'in mühendislik harikası roketleri, uzay yolculuklarını daha ucuz ve kolay hale getirdi.

Bu tarihi olayın ve SpaceX'in çılgın Mars projelerinin detaylarına biraz daha yakından bakmak isterseniz izlemeniz gereken belgesel; SpaceX'in İçinden Mars