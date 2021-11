Yakında Disney Plus’ta yayınlanacak birbirinden keyifli içerikleri bir araya getirdik.

Disney, Disney Plus Günü‘nde Twitter’dan yaptığı paylaşımlarla yakında yayınlanacak içeriklerini, vizyon tarihleriyle birlikte duyurdu.12 Kasım 2019’da faaliyete başlayan video içerik platformu Disney Plus, bugün 2. yılını kutladı. Marvel, Star Wars, National Geographic gibi efsanevi serilerin yanı sıra Disney’in yeni içerikleri de yakında Disney Plus’ta yayınlanacak.

Disney Plus’ın duyurduğu birbirinden keyifli dizi, belgesel ve filmleri bir araya getirdik. Kült dizi/film serileriyle birlikte birçok yeni içeriğin de yer aldığı listeye gelin birlikte bakalım.

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Buz devri geri döndü ve Disney+'a geliyor! 28 Ocak’ta yayınlanacak Buck Wild’ın Buz Devri Maceraları’nın fragmanına göz atın.

Baymax!

Disney Plus’ın orijinal dizisi Baymax!, 2022’nin yaz aylarında yayınlanacak.

Cheaper By the Dozen

2005 yılında çıkan ve çıktığı dönemde oldukça sevilen Cheaper by the Dozen, 2022 yılında Disney+'a gelecek.

Disenchanted

Disenchanted, Sonbahar 2022'de Disney+'a geliyor. Serisinin bir önceki filmi Enchanted'ını şimdi DisneyPlus'ta izleyebilirsiniz!

Diary Of a WimpyKid

Disney’in yepyeni animasyon filmi Diary of a WimpyKid 3 Aralık'ta Disney+'ta yayında olacak.

Rodrick Rules

RodrickRules, WimpyKid serisinin yaratıcılarından yine aynı evrende geçecek yeni bir animasyon macerası olacak.

The Beatles Get Back

25 Kasım'da Disney+'ta yayınlanacak olan The Beatles Get Back'ten ilk klibi izleyerek Peter Jackson'ın üç bölümlük etkinliğini deneyimleyin.

Chip'n Dale: RescueRangers

90'ların popüler dizilerinden olan Chip'n Dale, yeniden Disney+'a özel olarak çekilecek. Dizi 2022 baharında sevenleriyle buluşacak.

Better Nate Than Ever

Ünlü çocuk kitabı serisi Batter Nate Than Ever'ın aynı isimdeki film uyarlaması ise yine 2022 baharında sevenleriyle buluşacak.

Hocus Pocus 2

Cadı Sanders kardeşleri anlatan ilk Hokus Focus filmi oldukça beğenilmişti. Serinin ikinci filmi olacak olan Hokus Focus 2 ise 2022 sonbaharında Disney+'da yayınlanacak.

Pinocchio

Tom Hanks ve Luke Evans'ın başrollerinde olacağı Pinokyo filmi, 2022 yılının sonbaharında Disney+'da gösterime girecek.

Limitless With Chris Hemsworth

Chris Hemsworth ile insanlığın limitlerinin zorlanacağı bu belgesel, 2022 yılında Disney+'da yayınlanacak.

Welcome To Earth Series

Will Smith'in sunacağı ve seslendirmesini yapacağı Welcome to Earth (Dünyaya Hoşgeldiniz) belgesi ise 8 Aralık 2021 tariihnde Disney+'da belgesel severlerin beğenisine sunulacak.

Sneakerella

Klasikleşmiş Cindirella hikayesini modern bir üslupla anlatacak olan Sneakerella filmi, 18 Şubat 2022'de Dİsney+'da yayınlanacak içerikler arasında yer alıyor.

The Musical Series 3: High School Musical

Bir nesile müzikal sevgisini aşılayan High School Musical film serisinin dizi uyarlaması, 3. sezonu ile 2022 yılında Disney+'a geliyor.

The Spiderwick Chronicles

2003-2004 yıllarında yazılan ve 2008 yılındaki filmiyle pek çok insanın gönlünde taht kurmayı başaran Spiderwick Günceleri, kitaptan uyarlanacak olan dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Under the Helmet: Legacy of Boba Fett

Star Wars evrenindeki en efsanevi ödül avcısı olan ve klon askerlerinin yaratılmasında kilit rol oynayan Boba Fett karakterinin nasıl ortaya çıktığını anlatan Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett (Kaskın Altında: Boba Fett'in Mirası) şu anda Disney+'ta izlenebilir durumda.

Cars on the Road

Arabalar üçlemesinin efsanevi karakterleri Şimşek McQueen ve Çekici Mater'ın hikayelerinin anlatılacağı bu dizi ise 2022 yılında serinin hayranları ile buluşacak.

Win or Lose

Pixar'ın yeni animasyon dizisi Win or Lose (Kazan ya da Kaybet) ise 2023 yılının sonbaharında Disney+'da yayınlanacak.

Zootopia+

Disney'in sevilen filmi Zootopia'daki karakterleri anlatacak olan Zootopia+ isimli dizi 2022 yılında animasyon severlerin beğenisine sunulacak.

Intertwined

Zaman yolculuğu temali bir gençlik dizisi olan Intertwined, şu anda Disney+ platformunda bütün bölümleriyle birlikte izlenebilir durumda.

Disney'den yeni Marvel dizileri geliyor

X-Men '97

Bir zamanların en popüler çizgi filmi olan X-Men'in orijinal serisinin devamı olan X-Men '97, internette oldukça popüler olan bir Wolverine meme'i kullanılarak tanıtıldı. Çizgi filmin yeni bölümleri ise 2023 yılında Disney+'da yayınlanacak.

Moon Knight

Eski bir CIA ajanı ve mistik bir Mısır tanrısının birleşimi olan anti-kahraman olan Moon Knight'ın dizisinin çok yakında Disney+'a geleceği duyuruldu. Dizi hakkında herhangi bir bilgi ise verilmedi.

She Hulk

Çizgi romanlarda Bruce Banner'ın kuzeninin kan nakli sebebiyle "Dişi Hulk"a dönüşmesini anlatan She Hulk çizgi romanından uyarlanan bu dizinin de ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

Ms. Marvel

Avengers üyelerine hayran olan Pakistanlı genç kız Kamela Kahn'ın bir süper kahraman olup hayatının nasıl değiştiğini anlatacak olan Ms. Marvel dizisinin ne zaman yayınlanacağı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

What If...? 2. sezon

İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan What If?'in ikinci sezonunun da yakında Disney+'a geleceği açıklandı.

Echo

Kingpin'in üvey kızı olan Maya Lopez'in kötü bir karakterden nasıl bir kahramana evrildiğini anlatacak olan dizinin ne zaman yayınlanacağı maalesef ki henüz açıklanmadı.

Spider-Man: Freshman Year

Mahallemizin sevilen kahramanı Örümcek Adam'ın güçlerini kazandığı ilk yıllarında yaşaığı zorlukları anlatacak olan Spider-Man Freshman Year isimli animasyon dizisinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

I Am Groot

Galaksinin Koruyucuları ekibinin belkide en sevilen üyesi olan Groot'u anlatacak olan I Am Groot isimli animasyon dizinin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Ironheart

Modası geçmiş eski bir Iron Man zırhını bulan ve üzerinde çalışarak kendi zırhlarını yaparak bir süper kahramana dönüşen Riri Williams'ı anlatacak olan Ironheart dizisinin yayın tarihi ise şimdilik bilinmiyor.

Agatha: House of Harkness

Orta çağda yaşayan ve Salem cadı mahkemelerinden kaçarak kurtulan cadı Agatha Harkness'ın günümüzdeki maceralarını anlatacak olan Agatha: House of Harkness'ın yayın tarihi de diğer Marvel dizileri gibi henüz bilinmiyor.

Marvel Zombies

Marvel'ın en sevilen çizgi roman evrenlerinden birini işleyecek olan Marvel Zombies animasyon serisi, herkesin zombiye dönüştüğü bir evreni anlatacak. Dizinin yayın tarihi ise bilinmiyor.

Secret Invasion

Captain Marvel filminde gördüğümüz Skrull ırkının dünyamızı ele geçirişini anlatan çizgi romandan uyarlanacak olan Secret Invasion (Gizli İstila) dizisinin de yakın zamanda Disney+'a geleceği açıklandı.